Biber Gazını Tartıştığı Kişilere Doğrulttuğu İçin Hapis Cezası Alan Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Ne yazık ki ülkemizin şu anki en büyük problemi kadın tacizleri ve cinayetleri. Her geçen gün daha da korkunç olaylara tanık oluyoruz. Geçen hafta yaşanan son olaylardan sonra kadınlarımızdan çoğu yanında önlem amaçlı biber gazı taşımaya karar verdiğini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Hatta biber gazı satıcıları zam bile yapmıştı…