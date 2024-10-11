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Biber Gazını Tartıştığı Kişilere Doğrulttuğu İçin Hapis Cezası Alan Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Biber Gazını Tartıştığı Kişilere Doğrulttuğu İçin Hapis Cezası Alan Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 13:57

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Ne yazık ki ülkemizin şu anki en büyük problemi kadın tacizleri ve cinayetleri. Her geçen gün daha da korkunç olaylara tanık oluyoruz. Geçen hafta yaşanan son olaylardan sonra kadınlarımızdan çoğu yanında önlem amaçlı biber gazı taşımaya karar verdiğini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Hatta biber gazı satıcıları zam bile yapmıştı…

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Gündem biber gazı iken @puddinyko adlı TikTok kullanıcısı da geçtiğimiz yıllarda biber gazı sebebiyle 2 yıl hapis cezası aldığını anlattı.

Gündem biber gazı iken @puddinyko adlı TikTok kullanıcısı da geçtiğimiz yıllarda biber gazı sebebiyle 2 yıl hapis cezası aldığını anlattı.

Üzerine yürüyen üç erkeğe karşı kendini koruyabilmek adına biber gazını doğrultmuş ve sıkmamıştı. Ancak karşı tarafın şikayetçi olması sebebiyle ceza almıştı.

Üzerine yürüyen üç erkeğe karşı kendini koruyabilmek adına biber gazını doğrultmuş ve sıkmamıştı. Ancak karşı tarafın şikayetçi olması sebebiyle ceza almıştı.

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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