Derse Gitmek İçin Karanlıkta Yola Çıkması Gereken Genç Kadından Sitem: “Korkuyorum, Kış Saati Geri Gelsin”

Kış saati uygulamasının geri gelmesi için her kış bu konu yeniden gündeme geliyor. Okula, işe gidenler, erken saatte evden çıkması gerekenler korktukları için karanlıkta sokağa çıkmak istemiyor. Ülke gündemimiz de biliyorsunuz ki kadın tacizleri ve cinayetleri. Ne yazık ki birçok kadınımız kendini güvende hissetmiyor. Hal böyleyken bir genç kadın da kış saati uygulamasının geri gelmesi için paylaşım yaptı.
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Sabah 08.00’deki dersine yetişebilmek için hava aydınlanmadan yola çıkan genç kadın okumak için İstanbul’a ilk geldiği yıllarda karanlıkta yürürken annesiyle telefonda konuştuğunu anlattı.
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Ve sabah saatlerinde ıssız olan sokaklardan geçtiği için herkesin ona tedirginlik hissettirdiğini bu sebeple kış saati uygulamasının geri gelmesi gerektiğini dile getirdi.
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