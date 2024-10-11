Derse Gitmek İçin Karanlıkta Yola Çıkması Gereken Genç Kadından Sitem: “Korkuyorum, Kış Saati Geri Gelsin”

Kış saati uygulamasının geri gelmesi için her kış bu konu yeniden gündeme geliyor. Okula, işe gidenler, erken saatte evden çıkması gerekenler korktukları için karanlıkta sokağa çıkmak istemiyor. Ülke gündemimiz de biliyorsunuz ki kadın tacizleri ve cinayetleri. Ne yazık ki birçok kadınımız kendini güvende hissetmiyor. Hal böyleyken bir genç kadın da kış saati uygulamasının geri gelmesi için paylaşım yaptı.