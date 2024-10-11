Müdür Yardımcısı Makyajla Gelen Öğrencileri Makyaj Silme Suyuyla Kapıda Karşıladı

Kimi liselerde öğrencilerin makyaj yapması oldukça dikkat edilen yasaklardan. Bu liselerden biri olan Dede Korkut Anadolu Lisesi’nde de müdür yardımcısının öğrencilere minik bir sürprizi oldu.
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@gamzecylk adlı TikTok kullanıcısı müdür yardımcılarının ıslak mendil yüzlerini tahriş etmesin diye çareyi makyaj silme suyunda bulduğunu anlattı.
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Müdür yardımcısı öğrencileri kapıda makyaj temizleme suyu ve pamuk ile bekliyordu. Makyaj ile gelen öğrenciler ise yanında makyajlarını temizliyordu.
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