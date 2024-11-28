Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Gazete Haberlerinin Derlemesi

Magazinin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya seren Şokopop derlemelerimiz devam ediyor. Bu kez de ünlülerin bir zamanlar gazetelere yaptığı açıklamalar ve onlarla ilgili haberler var. Eğer yaşınız yetiyorsa bunları hatırlayabilirsiniz. Yaşı yetmeyenler de okuyup hayret edebilir. Bakalım en çok hangi ünlünün haberine şaşıracaksınız?