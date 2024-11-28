Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Gazete Haberlerinin Derlemesi
Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Gazete Haberlerinin Derlemesi
Magazinin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya seren Şokopop derlemelerimiz devam ediyor. Bu kez de ünlülerin bir zamanlar gazetelere yaptığı açıklamalar ve onlarla ilgili haberler var. Eğer yaşınız yetiyorsa bunları hatırlayabilirsiniz. Yaşı yetmeyenler de okuyup hayret edebilir. Bakalım en çok hangi ünlünün haberine şaşıracaksınız?
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1. Emel'in "Kokruyorum" klibinden sonra çıkan söylentilerle ilgili açıklamasıydı bu hatırlarsanız.
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2. Küs mü değillermiş? Birbirlerinden nefret eden iki ünlü deyince akla önce Ajda ve Bülent Ersoy gelir.
3. Aysel'in sarkastik yanını sadece ona bayılanlar bilir...
4. Haydaaaa...
5. Bu olay da bir zamanların magazin gündemi olmuştu
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6. Z kuşağı hatırlamaz da bir zamanlar fırıncılar, kebapçılar açılış ve reklam için mankenleri davet ediyordu.
7. Siyaset deyince de Tuğba Özay'dır mesela...
8. Şu şakacılığa bakar mısınız?
9. Tarkan yıkanırken bile nasıl bu kadar seksi oluyor belli değil!
10. Aysel Gürel ve erkek sevgisi... ❤️
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