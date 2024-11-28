onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Gazete Haberlerinin Derlemesi

Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Gazete Haberlerinin Derlemesi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.11.2024 - 15:45

Magazinin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya seren Şokopop derlemelerimiz devam ediyor. Bu kez de ünlülerin bir zamanlar gazetelere yaptığı açıklamalar ve onlarla ilgili haberler var. Eğer yaşınız yetiyorsa bunları hatırlayabilirsiniz. Yaşı yetmeyenler de okuyup hayret edebilir. Bakalım en çok hangi ünlünün haberine şaşıracaksınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Emel'in "Kokruyorum" klibinden sonra çıkan söylentilerle ilgili açıklamasıydı bu hatırlarsanız.

1. Emel'in "Kokruyorum" klibinden sonra çıkan söylentilerle ilgili açıklamasıydı bu hatırlarsanız.

1994

2. Küs mü değillermiş? Birbirlerinden nefret eden iki ünlü deyince akla önce Ajda ve Bülent Ersoy gelir.

2. Küs mü değillermiş? Birbirlerinden nefret eden iki ünlü deyince akla önce Ajda ve Bülent Ersoy gelir.

2001

3. Aysel'in sarkastik yanını sadece ona bayılanlar bilir...

3. Aysel'in sarkastik yanını sadece ona bayılanlar bilir...

4. Haydaaaa...

4. Haydaaaa...

5. Bu olay da bir zamanların magazin gündemi olmuştu

5. Bu olay da bir zamanların magazin gündemi olmuştu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Z kuşağı hatırlamaz da bir zamanlar fırıncılar, kebapçılar açılış ve reklam için mankenleri davet ediyordu.

6. Z kuşağı hatırlamaz da bir zamanlar fırıncılar, kebapçılar açılış ve reklam için mankenleri davet ediyordu.

7. Siyaset deyince de Tuğba Özay'dır mesela...

7. Siyaset deyince de Tuğba Özay'dır mesela...

8. Şu şakacılığa bakar mısınız?

8. Şu şakacılığa bakar mısınız?

9. Tarkan yıkanırken bile nasıl bu kadar seksi oluyor belli değil!

9. Tarkan yıkanırken bile nasıl bu kadar seksi oluyor belli değil!

10. Aysel Gürel ve erkek sevgisi... ❤️

10. Aysel Gürel ve erkek sevgisi... ❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın