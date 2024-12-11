Kendini Kişisel Gelişim Uzmanı Olarak Tanıtan Yeliz Ergün'ün Akıl Almaz Tavsiyelerine İnceleme Başlatıldı
Kendini Kişisel Gelişim Uzmanı Olarak Tanıtan Yeliz Ergün'ün Akıl Almaz Tavsiyelerine İnceleme Başlatıldı
Sosyal medya her gün karşımıza inanılmaz insanlar çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi de kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadın. Geçtiğimiz gün Yeşim Salkım'ın da ateş püskürdüğü Ergün'le ilgili son tavsiyeleri üzerinden inceleme başlatıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları anlattı...
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Sosyal medyadaki ilginç karakterlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de kendini "kişisel gelişim uzmanı" olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadının söylemleri gündemde.
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Ergün, sosyal medya hesaplarından insanın aklının almayacağı, son derece mantıksız söylemlerde ve tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin kadınların tacize uğramasını kadınların kendisinin yarattığı açıklaması bunlardan sadece bir tanesi...
Yeliz Ergün isimli kişiye en sert tepki de sanatçı Yeşim Salkım'dan geçtiğimiz gün gelmişti. 'Kutsal Rahibe' diye seslendiği Yeliz Ergün'e "İçinden geçeceğim kızın senin" diyen Salkım öfkeden deliye döndü.
Gazeteci Emrullah Erdinç de Yeliz Ergün isimli kişinin bir videosunu yayınlayarak yetkili makamları etiketledi 👇
Yeliz Ergün paylaştığı videoda "Evden kaçınca o...pu olacaksınız olun" şeklinde tavsiyede bulunuyor 👇
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Ergün'ün kendini tarikat lideri olarak tanıttığı bir video daha bulunuyor 👇
Emrullah Erdinç yaptığı çağrının ardından bakanlık yetkililerinin inceleme başlattığını açıkladı.
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