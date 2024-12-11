Kendini Kişisel Gelişim Uzmanı Olarak Tanıtan Yeliz Ergün'ün Akıl Almaz Tavsiyelerine İnceleme Başlatıldı

Salkım paylaşımında 'Kusura bakmayın hiç uyumadım. Bu sosyal medya artık dizginlenmeli. Neden mi? Çünkü bizim kontrolümüzden çıktı . Özellikle çocuklar için yasalar gelmeli. Belirli yaştakiler için diğer ülkeler bunu yapıyor. Çocuklarımızı bunlara yem gibi atıyoruz. Eğitim sistemi gelişmeli, lütfen bu videoyu yayın' notunu düştü.

Ünlü sanatçı ayrıca gönderisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketledi.