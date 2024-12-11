onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kendini Kişisel Gelişim Uzmanı Olarak Tanıtan Yeliz Ergün'ün Akıl Almaz Tavsiyelerine İnceleme Başlatıldı

Kendini Kişisel Gelişim Uzmanı Olarak Tanıtan Yeliz Ergün'ün Akıl Almaz Tavsiyelerine İnceleme Başlatıldı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.12.2024 - 12:04 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 12:14

Sosyal medya her gün karşımıza inanılmaz insanlar çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi de kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadın. Geçtiğimiz gün Yeşim Salkım'ın da ateş püskürdüğü Ergün'le ilgili son tavsiyeleri üzerinden inceleme başlatıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları anlattı...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyadaki ilginç karakterlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de kendini "kişisel gelişim uzmanı" olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadının söylemleri gündemde.

Sosyal medyadaki ilginç karakterlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de kendini "kişisel gelişim uzmanı" olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadının söylemleri gündemde.

Ergün, sosyal medya hesaplarından insanın aklının almayacağı, son derece mantıksız söylemlerde ve tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin kadınların tacize uğramasını kadınların kendisinin yarattığı açıklaması bunlardan sadece bir tanesi...

Ergün, sosyal medya hesaplarından insanın aklının almayacağı, son derece mantıksız söylemlerde ve tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin kadınların tacize uğramasını kadınların kendisinin yarattığı açıklaması bunlardan sadece bir tanesi...

Yeliz Ergün isimli kişiye en sert tepki de sanatçı Yeşim Salkım'dan geçtiğimiz gün gelmişti. 'Kutsal Rahibe' diye seslendiği Yeliz Ergün'e "İçinden geçeceğim kızın senin" diyen Salkım öfkeden deliye döndü.

Yeliz Ergün isimli kişiye en sert tepki de sanatçı Yeşim Salkım'dan geçtiğimiz gün gelmişti. 'Kutsal Rahibe' diye seslendiği Yeliz Ergün'e "İçinden geçeceğim kızın senin" diyen Salkım öfkeden deliye döndü.

Salkım paylaşımında 'Kusura bakmayın hiç uyumadım. Bu sosyal medya artık dizginlenmeli. Neden mi? Çünkü bizim kontrolümüzden çıktı . Özellikle çocuklar için yasalar gelmeli. Belirli yaştakiler için diğer ülkeler bunu yapıyor. Çocuklarımızı bunlara yem gibi atıyoruz. Eğitim sistemi gelişmeli, lütfen bu videoyu yayın' notunu düştü.

Ünlü sanatçı ayrıca gönderisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketledi.

Gazeteci Emrullah Erdinç de Yeliz Ergün isimli kişinin bir videosunu yayınlayarak yetkili makamları etiketledi 👇

Gazeteci Emrullah Erdinç de Yeliz Ergün isimli kişinin bir videosunu yayınlayarak yetkili makamları etiketledi 👇

Yeliz Ergün paylaştığı videoda "Evden kaçınca o...pu olacaksınız olun" şeklinde tavsiyede bulunuyor 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ergün'ün kendini tarikat lideri olarak tanıttığı bir video daha bulunuyor 👇

Emrullah Erdinç yaptığı çağrının ardından bakanlık yetkililerinin inceleme başlattığını açıkladı.

Emrullah Erdinç yaptığı çağrının ardından bakanlık yetkililerinin inceleme başlattığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın