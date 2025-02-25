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Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Gördüğümüz ve Şu An Yayınlanması İmkansız Programlar

Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Gördüğümüz ve Şu An Yayınlanması İmkansız Programlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.02.2025 - 12:24 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 12:37

Bir zamanlar televizyon ekranlarında yayınlanan bu programları şu an görmek neredeyse imkansız. Bazıları şaşırtıcı, bazıları ise özlemle hatırlanan bu programları bakalım hangileriniz gördü. Saldıray Abi'den Huysuz Virjin'e kadar bakın kimler gelmiş kimler geçmiş? Buyurun nostalji televizyonuna...

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Adnan Şenses, katıldığı bir programda "Doldur Be Meyhaneci" şarkısını söylerken sahnede alkol şişelerinin yer aldığı bir mizansen gerçekleştirilmişti.

Adnan Şenses, katıldığı bir programda "Doldur Be Meyhaneci" şarkısını söylerken sahnede alkol şişelerinin yer aldığı bir mizansen gerçekleştirilmişti.

Değil bu mizansen, şarkının ekranlarda söylenmesi bile neredeyse mümkün değil şu an.

İbo Şov'un sıra gecesi konseptinde rakıların ve çiğ köftelerin olduğu programı ise hatırlayanlar mutlaka olacaktır.

İbo Şov'un sıra gecesi konseptinde rakıların ve çiğ köftelerin olduğu programı ise hatırlayanlar mutlaka olacaktır.

Üstelik canlı yayında sigara da içiliyordu. Unutmayın ki sigara sağlığa zararlıdır.

Dansözlerin ışıltılı kostümlerle dans ettiği programlar ise oldukça sıradandı. Şu an dansözlerin o eski kıyafetlerle ekrana çıkması neredeyse mümkün değil.

Dansözlerin ışıltılı kostümlerle dans ettiği programlar ise oldukça sıradandı. Şu an dansözlerin o eski kıyafetlerle ekrana çıkması neredeyse mümkün değil.

Didem en son İbo Şov'a çıktığında dansöz kostümü değil, uzun bir elbise giymişti.

Cesur video kliplerin müzik kanallarında yayınlandığına da bir nesil şahit oldu. Mesela Tarkan'ın "Salına salına sinsice" klibi ya da Metin Arolat'ın "Dert değil" klibi gibi...

Cesur video kliplerin müzik kanallarında yayınlandığına da bir nesil şahit oldu. Mesela Tarkan'ın "Salına salına sinsice" klibi ya da Metin Arolat'ın "Dert değil" klibi gibi...

Meraklı gözler şu an YouTube'dan şarkı aratmaya başladı bile.

Siyasilerin birbirilerini perperişan ettiği, acayip lafların havada uçuştuğu açık oturumlar da vardı bir zamanlar.

Siyasilerin birbirilerini perperişan ettiği, acayip lafların havada uçuştuğu açık oturumlar da vardı bir zamanlar.

'Sen Adülhamit'i savundun', 'çıkar göster' ve 'döneklik yapıyorsun' sözlerini unutmak neredeyse mümkün değil.

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Saldıray Abi'nin konuyu dönüp dolaşıp ikiz yatağa getirdiği sohbetleri de görmemiz artık mümkün değil.

Saldıray Abi'nin konuyu dönüp dolaşıp ikiz yatağa getirdiği sohbetleri de görmemiz artık mümkün değil.

'Yalanım varsa şurdan şuraya sevişmek nasip olmasın'

Show TV'nin "Gece Keyfi" adı altında yayınlanan kırmızı noktalı kuşağını bilen hınzırlar burada mı?

Show TV'nin "Gece Keyfi" adı altında yayınlanan kırmızı noktalı kuşağını bilen hınzırlar burada mı?

Bir nesilin elinde kumandayla hızlıca hareket etmesini sağlayan programdır bu.

Siyasi liderlerin taklidinin yapıldığı skeçler de şu an hayal gibi.

Siyasi liderlerin taklidinin yapıldığı skeçler de şu an hayal gibi.

Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan en çok taklit edilen liderlerdendi.

Bir tanecik Huysuz Virjin daha hayattayken müstehcenlik ithamı sebebiyle zaten ekranlardan el çektirilmişti.

Bir tanecik Huysuz Virjin daha hayattayken müstehcenlik ithamı sebebiyle zaten ekranlardan el çektirilmişti.

Kimsenin ahlakı da Huysuz Virjin yüzünden bozulmadı o dönem. Yattığı yer incitmesin. Saygı ve minnetle anıyoruz.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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