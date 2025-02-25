Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Gördüğümüz ve Şu An Yayınlanması İmkansız Programlar
Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Gördüğümüz ve Şu An Yayınlanması İmkansız Programlar
Bir zamanlar televizyon ekranlarında yayınlanan bu programları şu an görmek neredeyse imkansız. Bazıları şaşırtıcı, bazıları ise özlemle hatırlanan bu programları bakalım hangileriniz gördü. Saldıray Abi'den Huysuz Virjin'e kadar bakın kimler gelmiş kimler geçmiş? Buyurun nostalji televizyonuna...
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Adnan Şenses, katıldığı bir programda "Doldur Be Meyhaneci" şarkısını söylerken sahnede alkol şişelerinin yer aldığı bir mizansen gerçekleştirilmişti.
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İbo Şov'un sıra gecesi konseptinde rakıların ve çiğ köftelerin olduğu programı ise hatırlayanlar mutlaka olacaktır.
Dansözlerin ışıltılı kostümlerle dans ettiği programlar ise oldukça sıradandı. Şu an dansözlerin o eski kıyafetlerle ekrana çıkması neredeyse mümkün değil.
Cesur video kliplerin müzik kanallarında yayınlandığına da bir nesil şahit oldu. Mesela Tarkan'ın "Salına salına sinsice" klibi ya da Metin Arolat'ın "Dert değil" klibi gibi...
Siyasilerin birbirilerini perperişan ettiği, acayip lafların havada uçuştuğu açık oturumlar da vardı bir zamanlar.
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Saldıray Abi'nin konuyu dönüp dolaşıp ikiz yatağa getirdiği sohbetleri de görmemiz artık mümkün değil.
Show TV'nin "Gece Keyfi" adı altında yayınlanan kırmızı noktalı kuşağını bilen hınzırlar burada mı?
Siyasi liderlerin taklidinin yapıldığı skeçler de şu an hayal gibi.
Bir tanecik Huysuz Virjin daha hayattayken müstehcenlik ithamı sebebiyle zaten ekranlardan el çektirilmişti.
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