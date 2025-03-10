Hanımcılık Dersi Verdi: İngiltere Kralı Charles, Eşi Camilla'nın Mahremiyeti İçin Komşu Malikaneyi Satın Aldı!
Hanımcılık Dersi Verdi: İngiltere Kralı Charles, Eşi Camilla'nın Mahremiyeti İçin Komşu Malikaneyi Satın Aldı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/roya...
İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla'dan yeni haberler geldi! En son Ramazan ayı için dağıtılacak hurmaları paketlerken gördüğümüz kiminin Diana sebebiyle biraz olsun sevmediği, kiminin de bir aşk hikayesinin başrolleri olarak gördüğü çiftin yeni bir yatırım yaptığı ortaya çıktı.
Daha doğrusu Camilla'nın isteğiyle Kral Charles'dan kıymetlisine büyük bir jest geldiği... Daily Mail'ın haberine göre, Kral Charles, yan evlerini, yani komşu malikaneyi 'büyük bir düğün mekanı' olabilme ihtimaline karşılık Camilla'nın mahremiyetini korumak için satın aldı. Eve de yaklaşık 3 milyon sterlin ödedi! Gelin, tüm detaylara beraber bakalım!
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Aşkları başlı başlına tartışmalı olan, kiminin Diana'nın sonunu getirdiğini düşündüğü için hiç hoşlanmadığı kimininse gerçek bir aşk hikayesini temsil ettiğine inandığı Kral Charles ve eşi Camilla'yı mutlaka aşinasınızdır.
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Gerisi ne yazık ki malumunuz. Prenses Diana, 1997 yılında bir "kaza" sonucunda hayatını kaybetti.
Daily Mail'ın haberine göre geçtiğimiz saatlerde Kral Charles ve Camilla'dan yeni haberler geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bunlarda ingiletenin yamyamı işte, halkdan hükümeten kesilip bunların cebine giriyor . Bunlarda komsu malikaneyi alıyor işte. Bir ara bir ses yükseltmişlerdi... Devamını Gör
ramazan için hurma paketlediğine göre deniz baykal emine ülker tarhandan daha saygılı müslümanlara
Son günleri tadını çıkarsınlar...