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Hanımcılık Dersi Verdi: İngiltere Kralı Charles, Eşi Camilla'nın Mahremiyeti İçin Komşu Malikaneyi Satın Aldı!

Hanımcılık Dersi Verdi: İngiltere Kralı Charles, Eşi Camilla'nın Mahremiyeti İçin Komşu Malikaneyi Satın Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 16:15

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla'dan yeni haberler geldi! En son Ramazan ayı için dağıtılacak hurmaları paketlerken gördüğümüz kiminin Diana sebebiyle biraz olsun sevmediği, kiminin de bir aşk hikayesinin başrolleri olarak gördüğü çiftin yeni bir yatırım yaptığı ortaya çıktı. 

Daha doğrusu Camilla'nın isteğiyle Kral Charles'dan kıymetlisine büyük bir jest geldiği... Daily Mail'ın haberine göre, Kral Charles, yan evlerini, yani komşu malikaneyi 'büyük bir düğün mekanı' olabilme ihtimaline karşılık Camilla'nın mahremiyetini korumak için satın aldı. Eve de yaklaşık 3 milyon sterlin ödedi! Gelin, tüm detaylara beraber bakalım!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/roya...
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Aşkları başlı başlına tartışmalı olan, kiminin Diana'nın sonunu getirdiğini düşündüğü için hiç hoşlanmadığı kimininse gerçek bir aşk hikayesini temsil ettiğine inandığı Kral Charles ve eşi Camilla'yı mutlaka aşinasınızdır.

Aşkları başlı başlına tartışmalı olan, kiminin Diana'nın sonunu getirdiğini düşündüğü için hiç hoşlanmadığı kimininse gerçek bir aşk hikayesini temsil ettiğine inandığı Kral Charles ve eşi Camilla'yı mutlaka aşinasınızdır.

İngiltere kralı Charles, Diana'yla evlenmeden çok önce vurulduğu Camilla'dan kraliyetin kendisini gelin olarak kabul etmeyeceğini bildiği için vazgeçmişti fakat kader ya da dış güçler bir şekilde ikiliyi yıllar sonra bir araya getirdi. 

Konu epey derin fakat bir fikri olmayanlar için o dönemin en büyük aşk üçgeni olan meseleyi kısaca özetleyelim;  

Charles evlenemden önce Camilla'dan vazgeçtiğinde 7 ay boyunca Karayip'lerde inzivaya çekilmiş, Camilla'nın başka bir adamla evlenişini de uzaktan takip etmişti. Camilla evlenip çoluk çocuk sahibi olsa da çift birbirinden kopamadı. 1981'de ise Charles'ın Diana'yla evlenmesi ilişkiyi bitiren nokta olmuştu. Daha doğrusu öyle söyleniyordu, sık sık aynı ortamda görüntülenen ikilinin hala görüşmeye devam ettiği söylentileri Diana'yla evli kaldıkları süre boyunca hiç bitmedi. Camilla eşinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Diana ve Charles'tan da boşanma açıklaması geldi ve ihanetin yıllarca sürdüğünü kanıtlayan detay basına açıklama yapan Prenses Diana'nın “Bu evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı.” cümlesi olmuştu.

Gerisi ne yazık ki malumunuz. Prenses Diana, 1997 yılında bir "kaza" sonucunda hayatını kaybetti.

Gerisi ne yazık ki malumunuz. Prenses Diana, 1997 yılında bir "kaza" sonucunda hayatını kaybetti.

Diana'nın ölümünün ardından 2 yıl sonra Camilla ve Charles ilk kez bir çift olarak kamuoyu önüne çıktılar ve ilişkileri 6 yıl devam etti. 2005 yılına gelindiğinde Camilla'ya anne kraliçenin yüzüğü hediye edildi ve Charles ile nişanlanıp kısa süre sonra da evlendiler. Charles'ın Galler Prensi olmasından dolayı Camilla ise Galler Prensesi oldu. Fakat Galler Prensesi unvanı Prenses Diana'ya ait olduğu için Camilla Cornwall Düşesi olarak kayıtlara geçti. 

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle beraber 73 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıkan en yaşlı hükümdar oldu. O zamandan bu yana ara sıra beraber gördüğümüz çifti en son Ramazan'da dağıtılmak üzere hazırlanan hurmaları paketlerken izlemiştik hatırlarsanız.

Daily Mail'ın haberine göre geçtiğimiz saatlerde Kral Charles ve Camilla'dan yeni haberler geldi!

Daily Mail'ın haberine göre geçtiğimiz saatlerde Kral Charles ve Camilla'dan yeni haberler geldi!

Kral Charles'ın biricik, kıymetli eşi Camilla'nın mahremiyetini korumak için hemen yanlarında yer alan komşu malikaneyi 3 milyon sterline satın aldığı ortaya çıktı. Kraliyetteki kaynaklardan gelen habere göre, evlendikten sonra Wiltshire'daki göz bebeği Raymill Malikanesi’nden vazgeçmeyen Camilla, yan satışa çıktığını duyunca oldukça üzülmüş. Yeni ev sahiplerinin malikaneyi düğün mekanı yapmayı planladığını duyunca da iyice yıkılmış!

Bunu duyan Kral Charles da durmamış tabii, hemen kesenin ağzını açmış. Özel fonlarını kullanarak komşu malikaneyi satın almış ve bu hamlenin hem Camilla'nın mahremiyetini koruyacağına hem de iyi bir yatırım olacağına inanıyormuş.

Ne diyelim? Hanımcılıkta Charles gibi olun beyler!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Berker Haşmetmeabları

Bunlarda ingiletenin yamyamı işte, halkdan hükümeten kesilip bunların cebine giriyor . Bunlarda komsu malikaneyi alıyor işte. Bir ara bir ses yükseltmişlerdi... Devamını Gör

Osman Elmallı

ramazan için hurma paketlediğine göre deniz baykal emine ülker tarhandan daha saygılı müslümanlara

Ayşe

Son günleri tadını çıkarsınlar...