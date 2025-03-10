Hanımcılık Dersi Verdi: İngiltere Kralı Charles, Eşi Camilla'nın Mahremiyeti İçin Komşu Malikaneyi Satın Aldı!

İngiltere kralı Charles, Diana'yla evlenmeden çok önce vurulduğu Camilla'dan kraliyetin kendisini gelin olarak kabul etmeyeceğini bildiği için vazgeçmişti fakat kader ya da dış güçler bir şekilde ikiliyi yıllar sonra bir araya getirdi.

Konu epey derin fakat bir fikri olmayanlar için o dönemin en büyük aşk üçgeni olan meseleyi kısaca özetleyelim;

Charles evlenemden önce Camilla'dan vazgeçtiğinde 7 ay boyunca Karayip'lerde inzivaya çekilmiş, Camilla'nın başka bir adamla evlenişini de uzaktan takip etmişti. Camilla evlenip çoluk çocuk sahibi olsa da çift birbirinden kopamadı. 1981'de ise Charles'ın Diana'yla evlenmesi ilişkiyi bitiren nokta olmuştu. Daha doğrusu öyle söyleniyordu, sık sık aynı ortamda görüntülenen ikilinin hala görüşmeye devam ettiği söylentileri Diana'yla evli kaldıkları süre boyunca hiç bitmedi. Camilla eşinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Diana ve Charles'tan da boşanma açıklaması geldi ve ihanetin yıllarca sürdüğünü kanıtlayan detay basına açıklama yapan Prenses Diana'nın “Bu evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı.” cümlesi olmuştu.