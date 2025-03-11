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Dilan Polat Hastanelik Oldu: Ablası Sıla Doğu, Kardeşi Hakkında Haber Yapanlara Ateş Püskürdü!

Dilan Polat Hastanelik Oldu: Ablası Sıla Doğu, Kardeşi Hakkında Haber Yapanlara Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 16:11 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 16:13

Geçtiğimiz günlerde haklarında uyuşturucu soruşturması başlatılan ve yeniden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Önce hayatına son vereceğini ima eden bir hikaye paylaşan, sonra Engin Polat'tan boşanmaya karar verdiğini söyleyen ve hesabını kapatan Dilan Polat'ın sessizliği dün gece bozulmuştu. 

Hastanelik olduğunu yedek hesabından duyuran Dilan Polat'ın haber olmasının ardından ablası Sıla Doğu isyan bayraklarını çekti. Buyurun, Sıla Doğu neler demiş beraber görelim.

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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi süreci birkaç ay önce sona ermişti.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi süreci birkaç ay önce sona ermişti.

Önce 19 Ağustos'ta Dilan Polat, sonra 6 Eylül'de de Engin Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Cezaevinden çıktıkları gibi eski hayatlarına geri dönen, zar zor geçindiklerini söyleseler de eski villlarında, hizmetçileriyle beraber yaşamaya başlayan ve her anını da paylaşan ikilinin göze batmaması mümkün değildi. 

Kısa süre içerisinde de hemen tüm gözleri üzerlerine toplamayı başardılar zaten. Dilan Polat'ın günde 60-70 hikaye paylaştığı, içinde fırtınalar koptuğunu söylese ve tahmin edebilsek de dışarıdan güllük gülistanlık gözüken hayatı birkaç gün önce sona erdi... 

Daha yeni işe dönen ve hem reklam yüzü hem de ortağı oldukları iş yerinin açılışını yapan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında  'uyuşturucu soruşturması' başlatıldı ve yeniden gözaltına alındılar.

Gözaltı kararı çıktığını sosyal medyadan öğrenen ve beklemeye başlayan Dilan Polat, yaşananlara isyan ettiği bir dizi hikaye paylaşmıştı.

Gözaltı kararı çıktığını sosyal medyadan öğrenen ve beklemeye başlayan Dilan Polat, yaşananlara isyan ettiği bir dizi hikaye paylaşmıştı.

Bu Dilan Polat'ın cezaevinden tahliyesi ve ablasıyla yaşadığı hadiseden sonra gerçekleşen üçüncü gözaltı kararı olmuştu. Dilan Polat hayatına son vereceğini ima eden hikayelerinin ardından derin bir sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Polatlardan önce Engin aracılığıyla bir mesaj geldi. 

Ardından hesabını kapatıp dayanamayıp yeniden açan Dilan Polat da paragraflar döşedi. Hatta çevresindeki herkese zarar verdiğini düşündüğü için Engin Polat'tan da ayrılmaya karar verdiğini açıklamıştı. Engin Polat boşanmayı jet hızıyla yalanladı, 'Bir süre buralarda olmayacağız' dedi ve gerçekten de ortadan kayboldular.

Ta ki Dilan Polat, dün gece hastanelik olduğunu duyurduğu hikayeleri yedek hesabından paylaşana dek... Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dilan Polat'ın hastanelik olmasıyla beraber ailede hemen hemen tek sosyal medya kullanan kişi olarak kalan abla Sıla Doğu isyan bayrağını çekti. Oldukça da ağır cümlelerle çıkıştı!

Ardından Dilan Polat'ın bir anne olduğunu vurguladı ve herkesin bir avukat ordusuyla izlendiğini söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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