Dilan Polat Hastanelik Oldu: Ablası Sıla Doğu, Kardeşi Hakkında Haber Yapanlara Ateş Püskürdü!
Dilan Polat Hastanelik Oldu: Ablası Sıla Doğu, Kardeşi Hakkında Haber Yapanlara Ateş Püskürdü!
Geçtiğimiz günlerde haklarında uyuşturucu soruşturması başlatılan ve yeniden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Önce hayatına son vereceğini ima eden bir hikaye paylaşan, sonra Engin Polat'tan boşanmaya karar verdiğini söyleyen ve hesabını kapatan Dilan Polat'ın sessizliği dün gece bozulmuştu.
Hastanelik olduğunu yedek hesabından duyuran Dilan Polat'ın haber olmasının ardından ablası Sıla Doğu isyan bayraklarını çekti. Buyurun, Sıla Doğu neler demiş beraber görelim.
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi süreci birkaç ay önce sona ermişti.
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Gözaltı kararı çıktığını sosyal medyadan öğrenen ve beklemeye başlayan Dilan Polat, yaşananlara isyan ettiği bir dizi hikaye paylaşmıştı.
Dilan Polat'ın hastanelik olmasıyla beraber ailede hemen hemen tek sosyal medya kullanan kişi olarak kalan abla Sıla Doğu isyan bayrağını çekti. Oldukça da ağır cümlelerle çıkıştı!
Ardından Dilan Polat'ın bir anne olduğunu vurguladı ve herkesin bir avukat ordusuyla izlendiğini söyledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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