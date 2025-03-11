Dilan Polat Hastanelik Oldu: Ablası Sıla Doğu, Kardeşi Hakkında Haber Yapanlara Ateş Püskürdü!

Önce 19 Ağustos'ta Dilan Polat, sonra 6 Eylül'de de Engin Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Cezaevinden çıktıkları gibi eski hayatlarına geri dönen, zar zor geçindiklerini söyleseler de eski villlarında, hizmetçileriyle beraber yaşamaya başlayan ve her anını da paylaşan ikilinin göze batmaması mümkün değildi.

Kısa süre içerisinde de hemen tüm gözleri üzerlerine toplamayı başardılar zaten. Dilan Polat'ın günde 60-70 hikaye paylaştığı, içinde fırtınalar koptuğunu söylese ve tahmin edebilsek de dışarıdan güllük gülistanlık gözüken hayatı birkaç gün önce sona erdi...

Daha yeni işe dönen ve hem reklam yüzü hem de ortağı oldukları iş yerinin açılışını yapan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında 'uyuşturucu soruşturması' başlatıldı ve yeniden gözaltına alındılar.