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Yedek Hesabından Paylaştı: Dilan Polat Gözaltı ve Davalar Sonrası Hastanelik Oldu

Yedek Hesabından Paylaştı: Dilan Polat Gözaltı ve Davalar Sonrası Hastanelik Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.03.2025 - 23:16

Uzun süredir magazin ve adli gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde. 

Sosyal medya paylaşımları, hakkındaki davalar ve eşi Engin Polat ile boşanacağı yönündeki iddialarla sık sık haber olan Polat, bir süre önce tüp bebek tedavisine başladığını açıklamıştı. Son günlerde ise hakkında uyuşturucu soruşturması açılmış, bu nedenle gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Banu Parlak’ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin davada beraat eden Dilan ve Engin Polat çifti, savcının itirazı sonrası yeniden gündeme gelmişti. 

Tüm bu gelişmelerin ardından, Dilan Polat bu kez hastanelik olduğunu duyurdu.

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Dilan Polat, adını son dönemde sık duyduğumuz isimlerden biri.

Dilan Polat, adını son dönemde sık duyduğumuz isimlerden biri.

Sosyal medyada yaptığı lüks paylaşımlar ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Polat, kara para aklama ve yasa dışı işlerle anılan ailesiyle birlikte bir süre tutuklu kalmıştı. 

Cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamalarda sosyal medyada aktif olmayacağını duyurmuştu. Ancak bu sözlerini fazla uzun süre tutamadı. Hem kendisi hem de kardeşi Sıla Doğu, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Bu süreçte de hakkında birçok gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda Polat, eşi Engin Polat ve diğer aile üyeleriyle birlikte evde çekilmiş bir video paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Polat, eşi Engin Polat ve diğer aile üyeleriyle birlikte evde çekilmiş bir video paylaştı.

Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı çünkü iddialara göre görüntülerde uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili şüpheli unsurlar bulunuyordu. Videonun ardından CİMER’e peş peşe şikayetler geldi ve savcılık, Dilan Polat hakkında uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Polat, verdiği ifadesinde şunları söylemişti:

“Tüp bebek tedavisi görüyorum. Kullandığım ilaçlardan dolayı yasaklı madde kullanmam söz konusu değil. Videoyu üç ay önce çektim. O an uykusuzdum ve yorgundum. Bize yapılan suçlama tamamen itibarsızlaştırma girişimi ve bir iftiradır.”

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Polat, bu olayın ardından serbest bırakıldı ancak gündemden hiç düşmedi.

Polat, bu olayın ardından serbest bırakıldı ancak gündemden hiç düşmedi.

Son olarak, Banu Parlak’ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırı davasında eşi Engin Polat ve kayınbiraderi Sezgin Polat ile birlikte beraat etmişti. Ancak savcılık, beraat kararına itiraz edince Polat ailesi bir kez daha mahkeme sürecinin içine girdi.

Kaçıranlar için dava sürecindeki gelişmelerden ise bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu olayların ardından Dilan Polat, bu kez sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi.

Tüm bu olayların ardından Dilan Polat, bu kez sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi.

Polat’ın resmi Instagram hesabı son gözaltı sürecinden sonra kapatılmıştı ve hesabına ulaşılamıyordu. Kardeşi Sıla Doğu, o dönem yaptığı açıklamada, “Dilan’ı tamamen ikna ettim. Hesaplarımızı gizliye alacağız. Bizi sadece takip edenler görecek” demişti. Ancak bu karar fazla uzun sürmedi ve Polat sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Sıla Doğu'nun o açıklamalarına ulaşmak isterseniz de içeriğimizi şöyle bırakıyoruz:

Son olarak Dilan Polat yedek hesabından bir hastane paylaşımı yaptı.

Son olarak Dilan Polat yedek hesabından bir hastane paylaşımı yaptı.

Koluna takılı serum ve kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının detaylarına girmemesi ise merak uyandırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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