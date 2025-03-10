Yedek Hesabından Paylaştı: Dilan Polat Gözaltı ve Davalar Sonrası Hastanelik Oldu

Uzun süredir magazin ve adli gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde.

Sosyal medya paylaşımları, hakkındaki davalar ve eşi Engin Polat ile boşanacağı yönündeki iddialarla sık sık haber olan Polat, bir süre önce tüp bebek tedavisine başladığını açıklamıştı. Son günlerde ise hakkında uyuşturucu soruşturması açılmış, bu nedenle gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Banu Parlak’ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin davada beraat eden Dilan ve Engin Polat çifti, savcının itirazı sonrası yeniden gündeme gelmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Dilan Polat bu kez hastanelik olduğunu duyurdu.