Yedek Hesabından Paylaştı: Dilan Polat Gözaltı ve Davalar Sonrası Hastanelik Oldu
Uzun süredir magazin ve adli gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde.
Sosyal medya paylaşımları, hakkındaki davalar ve eşi Engin Polat ile boşanacağı yönündeki iddialarla sık sık haber olan Polat, bir süre önce tüp bebek tedavisine başladığını açıklamıştı. Son günlerde ise hakkında uyuşturucu soruşturması açılmış, bu nedenle gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Banu Parlak’ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin davada beraat eden Dilan ve Engin Polat çifti, savcının itirazı sonrası yeniden gündeme gelmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından, Dilan Polat bu kez hastanelik olduğunu duyurdu.
Dilan Polat, adını son dönemde sık duyduğumuz isimlerden biri.
Geçtiğimiz haftalarda Polat, eşi Engin Polat ve diğer aile üyeleriyle birlikte evde çekilmiş bir video paylaştı.
Polat, bu olayın ardından serbest bırakıldı ancak gündemden hiç düşmedi.
Tüm bu olayların ardından Dilan Polat, bu kez sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi.
Son olarak Dilan Polat yedek hesabından bir hastane paylaşımı yaptı.
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