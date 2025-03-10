Sabancı Ailesine Yeni Gelin mi Geliyor? Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Ailesiyle Tanıştı

Bilindiği üzere güzel oyuncunun ailenin istemediği bir gelin adayı olduğu konuşuluyor. Özellikle Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’e sıcak bakmadığı iddiaları magazin kulislerinde sıkça dile getirildi. Bu söylentilere Erçel daha önce “Arkadaşlar olur mu öyle şey? Lütfen” diyerek yanıt vermişti.

Öte yandan, Erçel ve Sabancı çiftinin ayrıldığı yönünde de sık sık iddialar gündeme geliyor. Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda evlilikle ilgili ilk kez sinyal vererek, “O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim” demiş ve konuyu geçiştirmişti. Ancak çiftin yakın çevresi evlenmek istediklerini ancak kariyerleri için bu süreci ertelediklerini söylüyor.

Ayrılık iddiaları ise geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel’in Hakan Sabancı’nın doğum gününü sosyal medyada geç kutlamasıyla gündeme gelmişti. Ancak saatler sonra yaptığı paylaşım, “Ayrıldılar mı?” sorularına cevap niteliğinde olmuştu.