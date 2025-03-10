Sabancı Ailesine Yeni Gelin mi Geliyor? Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Ailesiyle Tanıştı
Sabancı Ailesine Yeni Gelin mi Geliyor? Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Ailesiyle Tanıştı
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Herkes Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den bir adım beklerken sürpriz atak Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan geldi. Güzel oyuncunun sevgilisi Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştığı iddia edildi. İkili bir süredir aşklarını sosyal medyada da sık sık dile getirirken bu buluşma “Düğün yakın” yorumlarına neden oldu.
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Esra Bilgiç hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle her zaman gündemde olan isimlerden biri. Ancak son zamanlarda Bilgiç’i sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da konuşuyoruz.
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Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştı.
Sabancı ailesine yeni bir gelin geliyor mu derken, gözler elbette Hakan Sabancı ve Hande Erçel’e çevrildi.
Tekrar Esra ve Faruk çiftine dönersek…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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