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Sabancı Ailesine Yeni Gelin mi Geliyor? Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Ailesiyle Tanıştı

Sabancı Ailesine Yeni Gelin mi Geliyor? Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Ailesiyle Tanıştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.03.2025 - 22:24

Herkes Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den bir adım beklerken sürpriz atak Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan geldi. Güzel oyuncunun sevgilisi Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştığı iddia edildi. İkili bir süredir aşklarını sosyal medyada da sık sık dile getirirken bu buluşma “Düğün yakın” yorumlarına neden oldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Esra Bilgiç hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle her zaman gündemde olan isimlerden biri. Ancak son zamanlarda Bilgiç’i sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da konuşuyoruz.

Esra Bilgiç hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle her zaman gündemde olan isimlerden biri. Ancak son zamanlarda Bilgiç’i sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da konuşuyoruz.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Sabancı ailesinin DJ’lerinden biri olan Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilişkisi ilk ortaya çıktığında iddiaları yanıtsız bırakmamış, kısa süre içinde el ele görüntülenerek aşklarını gözler önüne sermişlerdi. 

O zamandan beri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve samimi açıklamalarla ilişkilerini gizlemeden yaşıyorlar. Şimdi ise bu aşkın ciddi bir aşamaya geldiği konuşuluyor.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştı.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştı.

Kalabalık bir aile yemeğinde gerçekleşen bu tanışmanın ardından “Düğün yakın” yorumları dolaşmaya başladı. Özcan, “Kalabalık bir masa olduğu için herkesi tek tek yazmak istemedim ama yakın zamanda sürpriz bir haber gelirse şaşırmayın” diyerek bu buluşmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Sabancı ailesine yeni bir gelin geliyor mu derken, gözler elbette Hakan Sabancı ve Hande Erçel’e çevrildi.

Sabancı ailesine yeni bir gelin geliyor mu derken, gözler elbette Hakan Sabancı ve Hande Erçel’e çevrildi.

Bilindiği üzere güzel oyuncunun ailenin istemediği bir gelin adayı olduğu konuşuluyor. Özellikle Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’e sıcak bakmadığı iddiaları magazin kulislerinde sıkça dile getirildi. Bu söylentilere Erçel daha önce “Arkadaşlar olur mu öyle şey? Lütfen” diyerek yanıt vermişti.

Öte yandan, Erçel ve Sabancı çiftinin ayrıldığı yönünde de sık sık iddialar gündeme geliyor. Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda evlilikle ilgili ilk kez sinyal vererek, “O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim” demiş ve konuyu geçiştirmişti. Ancak çiftin yakın çevresi evlenmek istediklerini ancak kariyerleri için bu süreci ertelediklerini söylüyor.

Ayrılık iddiaları ise geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel’in Hakan Sabancı’nın doğum gününü sosyal medyada geç kutlamasıyla gündeme gelmişti. Ancak saatler sonra yaptığı paylaşım, “Ayrıldılar mı?” sorularına cevap niteliğinde olmuştu.

Tekrar Esra ve Faruk çiftine dönersek…

Tekrar Esra ve Faruk çiftine dönersek…

Hande ve Hakan’ın durumu hala belirsizliğini korurken, Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın ilişkisi hızla ciddiye biniyor. Aileyle tanışma, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlanıyor. Cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapan Esra Bilgiç’in Sabancı ailesinin yeni gelini olup olmayacağı merak konusu.

Şimdilik çiftin kendisinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak konuşulanlara göre sürpriz bir gelişme kapıda olabilir. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı gün geçtikçe güçlenirken yakın zamanda beklenen müjdeyi alabiliriz.

Bakalım, bu büyük aşkta sıradaki adım ne olacak?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Kimse Sabancıların ekmeğini Hande kadar yiyemedi, kadın parladı onlar sayesinde