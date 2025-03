Huylu Huyundan Vazgeçmedi! Leonardo DiCaprio, Sevgilisiyle Görüntü Vermemek İçin Yine Flaşların Gücüne Sığındı

Leonardo DiCaprio, Hollywood'un en karizmatik aktörlerinden biri biliyorsunuz. Kendisi en son 'Killers of the Flower Moon' ve ''Don't Look Up'' filmlerinde rol alarak başarılı oyunculuğunu gözler önüne sermişti.

Dünyaca ünlü aktör, dışarıda net bir görüntü vermemek adına daha önce de flaşların gücünden yararlanmıştı. Sevgilisi Vittoria ile Paris'te olan DiCaprio'nun özel koruması, muhabirlerin görüntü almasını engellemek için onlara flaş tuttu. Bu görüntüler, “ Bu kadar gizlenecek ne vardı DiCaprio!?” dedirtti.