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Huylu Huyundan Vazgeçmedi! Leonardo DiCaprio, Sevgilisiyle Görüntü Vermemek İçin Yine Flaşların Gücüne Sığındı

Huylu Huyundan Vazgeçmedi! Leonardo DiCaprio, Sevgilisiyle Görüntü Vermemek İçin Yine Flaşların Gücüne Sığındı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 21:32

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Leonardo DiCaprio, Hollywood'un en karizmatik aktörlerinden biri biliyorsunuz. Kendisi en son 'Killers of the Flower Moon' ve ''Don't Look Up'' filmlerinde rol alarak başarılı oyunculuğunu gözler önüne sermişti.

Dünyaca ünlü aktör, dışarıda net bir görüntü vermemek adına daha önce de flaşların gücünden yararlanmıştı. Sevgilisi Vittoria ile Paris'te olan DiCaprio'nun özel koruması, muhabirlerin görüntü almasını engellemek için onlara flaş tuttu. Bu görüntüler, “ Bu kadar gizlenecek ne vardı DiCaprio!?” dedirtti.

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Gençlik yıllarından bu yana birçok filmin başarılı baş rolü olarak tanınan Hollywood dünyasının karizmatik aktörlerinden Leonardo DiCaprio, özel hayatın gizliliğini korumayı epey önemsiyor.

Gençlik yıllarından bu yana birçok filmin başarılı baş rolü olarak tanınan Hollywood dünyasının karizmatik aktörlerinden Leonardo DiCaprio, özel hayatın gizliliğini korumayı epey önemsiyor.

Ünlü aktör, dışarıya çıktığı akşamlarda, arabasından indiği anda görüntü vermemek adına korumalarını devreye sokuyor. Yanıp sönen flaş yardımıyla korumalar, magazin muhabirlerinin DiCaprio'nun görüntüsünü almasına engel oluyorlar. Buna ek olarak Leonardo DiCaprio, çoğunlukla şapkasını takmayı da ihmal etmiyor.

Sevgilisi Vittoria ile gece gezmesinde görüntülenen DiCaprio, huylu huyundan vazgeçmez dedirterek yeniden flaşların gücüne sığındı.

Sevgilisi Vittoria ile gece gezmesinde görüntülenen DiCaprio, huylu huyundan vazgeçmez dedirterek yeniden flaşların gücüne sığındı.

“25 yaş” kriteri olduğu bilinen ünlü aktör, hayatında bir istisnayı gerçekleştirerek ünlü model Vittoria Ceretti 26 yaşına girmesine rağmen onunla ilişkisini sonlandırmayarak bu aşk hakkında ne kadar ciddi düşündüğünü gözler önüne sermişti.

İşte “ Bu kadar gizlenecek ne var!” dedirten o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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Çomar_Sken_Jüpiter

adamın 25 yaş üzeri ile sevgili olamıyor aq 26 dan gün alsa bile ayrılıp yenisini buluyor kral ya :D