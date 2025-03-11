Huylu Huyundan Vazgeçmedi! Leonardo DiCaprio, Sevgilisiyle Görüntü Vermemek İçin Yine Flaşların Gücüne Sığındı

Leonardo DiCaprio, Hollywood'un en karizmatik aktörlerinden biri biliyorsunuz. Kendisi en son 'Killers of the Flower Moon' ve ''Don't Look Up'' filmlerinde rol alarak başarılı oyunculuğunu gözler önüne sermişti.
Dünyaca ünlü aktör, dışarıda net bir görüntü vermemek adına daha önce de flaşların gücünden yararlanmıştı. Sevgilisi Vittoria ile Paris'te olan DiCaprio'nun özel koruması, muhabirlerin görüntü almasını engellemek için onlara flaş tuttu. Bu görüntüler, “ Bu kadar gizlenecek ne vardı DiCaprio!?” dedirtti.
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Gençlik yıllarından bu yana birçok filmin başarılı baş rolü olarak tanınan Hollywood dünyasının karizmatik aktörlerinden Leonardo DiCaprio, özel hayatın gizliliğini korumayı epey önemsiyor.
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Sevgilisi Vittoria ile gece gezmesinde görüntülenen DiCaprio, huylu huyundan vazgeçmez dedirterek yeniden flaşların gücüne sığındı.
İşte “ Bu kadar gizlenecek ne var!” dedirten o anlar👇
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adamın 25 yaş üzeri ile sevgili olamıyor aq 26 dan gün alsa bile ayrılıp yenisini buluyor kral ya :D