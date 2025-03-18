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Köfteci Yusuf Menüleri! 2025 Yılı Köfteci Yusuf Fiyat Listeleri

Köfteci Yusuf Menüleri! 2025 Yılı Köfteci Yusuf Fiyat Listeleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 14:17

Bursa ilinin İznik ilçesinde kurulan Köfteci Yusuf, Türkiye'nin birçok şehrinde hizmet veriyor. 1996 yılından beri tanınmış et restoran zincirleri arasında yerini alan Köfteci Yusuf'un menüleri de sık sık dikkat çekiyor. 284 şubesi ile 40'tan fazla ilde faaliyet gösteren restoran zincirinin kimi şubelerinde geçerli olan eve sipariş hizmeti de tercih ediliyor. Peki Köfteci Yusuf'un Ramazan menü fiyatları ne kadar? 

İşte Köfteci Yusuf ızgara et, çiğ ürün, kahvaltı, şarküteri, ekmek arası, döner, çorba ve tatlı menülerinin güncel fiyatları

Kaynak: https://kofteciyusuf.com/urunler

Köfteci Yusuf Fiyatları ve Güncel Menüleri

Köfteci Yusuf Fiyatları ve Güncel Menüleri

Bursa'nın İznik ilçesinden faaliyete başlayan ve 1996 yılından beri Türkiye'nin 43 ilinde hizmet veren Köfteci Yusuf menülerinde neler var? 

İşte detaylar 👇

Köfteci Yusuf Ramazan Menü Fiyatları

Köfteci Yusuf Ramazan Menü Fiyatları

  • K1 - PORSİYON KÖFTE MENÜ - 490 TL 

  • K2 - 1,5 PORSİYON KÖFTE MENÜ - 590 TL

  • K3 - YARIM KİLO KÖFTE MENÜ - 1000 TL 

  • D1 - PORSİYON DÖNER MENÜ - 490 TL 

  • D2 - 1,5 PORSİYON DÖNER MENÜ - 590 TL 

  • D3 - YARIM KİLO DÖNER MENÜ - 1220 TL 

  • E1 - PORSİYON ET KARIŞIK MENÜ - 590 TL 

  • E2 - 1,5 PORSİYON ET KARIŞIK MENÜ - 725 TL 

  • E3 - YARIM KİLO ET KARIŞIK MENÜ - 1220 TL 

  • P1 - PORSİYON PİLİÇ MENÜ - 460 TL 

  • YARIM ÇORBALI DÖRT DÖRTLÜK RAMAZAN M. - 310 TL 

  • TAM ÇORBALI DÖRT DÖRTLÜK RAMAZAN M. - 360 TL

Köfteci Yusuf Izgara Etler Menü Fiyatları

Köfteci Yusuf Izgara Etler Menü Fiyatları

  • 1 Porsiyon Köfte: 200 Gr. (6 Köfte) Salata ve Ezme İkramı - 220 TL 

  • 300 Gr. Köfte: 300 Gr. (9 Köfte) Salata ve Ezme İkramı - 330 TL 

  • 500 Gr. Köfte: 500 Gr. (15 Köfte) Salata ve Ezme İkramı - 550 TL

  • 1000 Gr. Köfte: 1000 Gr. (30 Köfte) Salata ve Ezme İkramı - 1100 TL

  • 5 Köfte (165 Gr.): 165 Gr. (5 Köfte) Salata ve Ezme İkramı - 200 TL

  • Sucuk: 200 Gr.(6 Sucuk) Salata ve Ezme İkramı - 220 TL 

  • Köfte Sucuk Karışık: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 220 TL

  • Köfte Piliç Karışık: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 220 TL

  • Köfte Et Karışık: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL

  • Kuzu Et Karışık: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL

  • Dana-Kuzu Et Karışık: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL

  • Dana Antrikot: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL

  • Kuzu Şiş: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL

  • Kuzu Beyti: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL 

  • Kuzu Pirzola: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 300 TL

  • Dana Sosis: 160 Gr.(2 Dana Sosis) Salata ve Ezme İkramı - 200 TL

  • Piliç İncik: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 200 TL

  • Piliç Kanat: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 200 TL

  • Piliç Karışık: 200 Gr. Salata ve Ezme İkramı - 200 TL

Köfteci Yusuf Ekmek Arası Menü Fiyatları

Köfteci Yusuf Ekmek Arası Menü Fiyatları

  • Tek Köfte Burger Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 150 TL 

  • Çift Köfte Burger Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 200 TL

  • Yarım Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 150 TL

  • Tam Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 200 TL

  • Yarım Porsiyon Ekmek Arası Döner Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 150 TL

  • Tam Porsiyon Ekmek Arası Döner Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 200 TL 

  • Yarım Porsiyon Ekmek Arası Sucuk Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 150 TL

  • Tam Porsiyon Ekmek Arası Sucuk Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 200 TL

  • Patatesli Tek Köfte Burger Menü: Patates - İçecek - 200 TL

  • Patatesli Çift Köfte Burger Menü: Patates - İçecek - 250 TL

  • Patatesli Yarım Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü: Patates - İçecek - 200 TL

  • Patatesli Tam Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü: Patates - 1 İçecek - 250 TL

  • Patatesli Yarım Porsiyon Ekmek Arası Döner Menü: Patates - İçecek - 200 TL

  • Patatesli Tam Porsiyon Ekmek Arası Döner Menü: Patates - İçecek - 250 TL

  • Patatesli Yarım Porsiyon Ekmek Arası Sucuk Menü: Yanında 1 İçecek Bedava - 200 TL

  • Patatesli Tam Porsiyon Ekmek Arası Sucuk Menü: Patates - İçecek - 250 TL

  • Dört Dörtlük Tek Köfte Burger Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 260 TL

  • Dört Dörtlük Çift Köfte Burger Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 310 TL

  • Dört Dörtlük Yarım Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 260 TL

  • Dört Dörtlük Tam Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 310 TL

  • Dört Dörtlük Yarım Porsiyon Ekmek Arası Döner Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 260 TL

  • Dört Dörtlük Tam Porsiyon Ekmek Arası Döner Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 310 TL

  • Dört Dörtlük Yarım Porsiyon Ekmek Arası Sucuk Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 260 TL

  • Dört Dörtlük Tam Porsiyon Ekmek Arası Sucuk Menü: Patates - Tatlı - İçecek - 310 TL

  • Hoşgeldin Menüsü Ekmek Arası Yarım Porsiyon: 1 Yarım Porsiyon Ekmek Arası Lezzet + Patates + 3 Soğan Halkası + 1 İçecek - 212 TL

  • Hoşgeldin Menüsü Ekmek Arası Tam Porsiyon: 1 Tam Ekmek Arası Lezzet + Patates + 3 Soğan Halkası + 1 İçecek - 262 TL

  • 6 'lı Soğan Halkası: 6 Adet - 24 TL

  • İçli Köfte: Adet - 25 TL

  • Trend Çıtır 3'lü: 1 İçli Köfte - Patates - 2 Soğan Halkası - 80 TL

  • Çıtır 3'lü: 6 Ad. Soğan Halkası, 2 Ad. İçli Köfte, Patates - 120 TL

  • Porsiyon Çıtır 3'lü: 2 İçli Köfte - Porsiyon Patates - 6 Soğan Halkası - 140 TL

  • Duble Çıtır 3'lü: 4 İçli Köfte - Duble Patates - 6 Soğan Halkası - 220 TL

Köfteci Yusuf Döner Menü Fiyatları

Köfteci Yusuf Döner Menü Fiyatları

  • Porsiyon Et Döner 130 Gr. - 220 TL

  • 1,5 Porsiyon Et Döner 200 Gr. - 300 TL

  • Döner Y Et Döner Dürüm 50 Gr. Yanında 1 İçecek Bedava - 150 TL

  • Döner Y Et Döner Dürüm 100 Gr. Yanında 1 İçecek Bedava - 200 TL

Köfteci Yusuf Çorba - Yan Lezzet Menü Fiyatları

Köfteci Yusuf Çorba - Yan Lezzet Menü Fiyatları

  • Az Et Suyu Çorba (Az) - 70 TL

  • Et Suyu Çorba (Porsiyon) - 100 TL

  • Mercimek Çorba (Az) - 60 TL

  • Mercimek Çorba (Porsiyon) - 70 TL

  • Porsiyon Piyaz - 70 TL

  • Porsiyon 3'lü Set: Piyaz - Yoğurt - Patates - 180 TL

  • Porsiyon Yoğurt - 70 TL

  • Cacık - 60 TL

  • Porsiyon Salata - 70 TL

  • İlikli Kemik Suyu 600 Ml. - 50 TL

Köfteci Yusuf Çıtır Lezzet ve Sos Fiyatları

Köfteci Yusuf Çıtır Lezzet ve Sos Fiyatları

  • Porsiyon Patates - 70 TL

  • 6 'lı Soğan Halkası: 6 Adet - 24 TL

  • İçli Köfte: Adet - 25 TL 

  • Trend Çıtır 3'lü: 1 İçli Köfte - Patates - 2 Soğan Halkası - 80 TL

  • Çıtır 3'lü: 6 Ad. Soğan Halkası, 2 Ad. İçli Köfte, Patates - 120 TL

  • Porsiyon Çıtır 3'lü: 2 İçli Köfte - Porsiyon Patates - 6 Soğan Halkası - 140 TL

  • Duble Çıtır 3'lü: 4 İçli Köfte - Duble Patates - 6 Soğan Halkası - 220 TL

  • Sarımsaklı Sos: 20 Gr. - 5 TL

  • Barbekü Sos: 22 Gr. - 5 TL

  • Ballı Hardal: 20 Gr. - 5 TL

  • Acı Sos: 20 Gr. - 5 TL

  • İçli Köfte - Pişmemiş: 20 TL

Köfteci Yusuf Tatlı Fiyatları

Köfteci Yusuf Tatlı Fiyatları

  • Ekmek Kadayıfı - 60 TL

  • Tiramisu - 60 TL

  • Triliçe - 60 TL

Köfteci Yusuf Kahvaltı Menü Fiyatları - Şarküteri Fiyatları

Köfteci Yusuf Kahvaltı Menü Fiyatları - Şarküteri Fiyatları

  • Az Kahvaltı: 10 Çeşit - 180 TL 

  • Kahvaltı Tabağı: 16 Çeşit - 240 TL

  • Menemen: 170 TL

  • Kavurmalı Yumurta - 220 TL

  • Sucuklu Yumurta - 220 TL

  • Karışık Menemen: 220 TL

  • Sahanda Kavurma: 220 TL

  • KAŞARLI TOST: 90 TL

  • Çift Kaşarlı Tost - 140 TL

  • Sucuklu Kaşarlı Tost - 140 TL

  • Kavurmalı Kaşarlı Tost - 160 TL

  • Kavurmalı Sucuklu Kaşarlı Tost - 160 TL

  • Pastırmalı Kaşarlı Tost - 160 TL

  • Pastırmalı Kavurmalı Kaşarlı Tost - 160 TL

  • Haşlanmış Yumurta -  20 TL

  • Nutella 15 Gr. - 10 TL

  • Köfte Sosu 22 Gr. - 5 TL

  • Binboğa Bal 32 Gr. - 20 TL

  • Binboğa Bal 650 Gr. - 180 TL

  • TAHİN 300 GR 75 - TL

  • SOS NAR EKŞİSİ 680 GR - 120 TL 

  • Kaymak Rulo 150 Gr. - 70 TL

  • Tereyağı 15 Gr. 8 TL

  • Tereyağı 500 Gr. - 180 TL

  • İtimat Beyaz Peynir: Tam Yağlı Olgunlaştırılmış (Klasik) - İnek Peyniri 1 Kg. - 385 TL

  • İtimat Dilimli Tost Peyniri: Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 Kg. - 385 TL

  • İtimat Çeşnili Peynir: Tam Yağlı Çeşnili Peynir 1 Kg. - 385 TL

  • İtimat Ezine Beyaz Peynir: Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış (Klasik) - İnek Peyniri 1 Kg. - 385 TL

  • İşlem Görmüş Kırma Yeşil Zeytin 950 gr - Süzme 600 Gr. 160 TL

  • Doğal Yağlı Siyah Sele Zeytin 600 Gr. - 180 TL

  • Acılı Biber Turşusu 450 Gr. (Cam Şişe) - 80 TL

  • Buffalo Sos Acı Biberli Sos 300 Gr. - 50 TL

  • Algerienne Sos Soğanlı ve Biberli Tatlı Sos 310 Gr - 50 TL

  • Baharatlı Ezme Sos Domatesli, Özel Baharatlı Sos 300 Gr. - 50 TL

  • Baharatlı Ezme Sos Domatesli, Özel Baharatlı Sos 570 Gr - 80 TL

  • İlikli Kemik Suyu 600 Ml. - 50 TL

  • Patates Çeşnisi 100 Gr. - 70 TL

  • İtimat Tava Yoğurdu 3 Kg. 190 TL

  • Gold Yumurta 15'li 110 TL

  • Dilimli Burger Peyniri 14 Dilim - 200 Gr. - 90 TL

  • Burger Ekmeği: 6 lı Paket - 510 Gr. - 75 TL

  • Somun Ekmeği 1 Adet - 130 Gr. - 13 TL

  • Ekmek 750 Gr. - 50 TL

Köfteci Yusuf Çiğ Ürün Fiyatları

Köfteci Yusuf Çiğ Ürün Fiyatları

  • Kuzu Gerdan: 1 Kilogram - 500 TL 

  • Kuzu Kol Kemikli: 1 Kilogram - 550 TL

  • Yusuf Köfte: 1 Kilogram - 550 TL

  • Kasap Sucuk (Fermente) - 1 Kilogram - 650 TL

  • Acılı Parmak Sucuk (Fermente) - 1 Kilogram - 650 TL

  • Baton Sucuk (Fermente) - 1 Kilogram - 650 TL

  • Kebap - 1 Kilogram - 700 TL

  • Kuzu İncik - 1 Kilogram - 680 TL

  • Kuzu But Kemikli - 1 Kilogram - 750 TL

  • Piliç İncik Soslu - 1 Kilogram - 240 TL

  • Piliç Kanat Soslu - 1 Kilogram - 240 TL

  • Dana Sosis - 1 Kilogram - 500 TL

  • Dana Kıyma - 1 Kilogram - 600 TL

  • Burger Köftesi - 1 Kilogram - 580 TL

  • Dana Kuşbaşı - 1 Kilogram - 700 TL

  • Dana Kuşbaşı Yağsız - 1 Kilogram - 750 TL

  • Dana Kavurma - 1 Kilogram - 700 TL

  • Dana Bonfile - 1 Kilogram - 1200 TL

  • Dana Pastırma - 1 Kilogram - 1200 TL

  • Dana Biftek / Kontrafile - 1 Kilogram - 900 TL

  • Dana Tranç - 1 Kilogram - 750 TL

  • Dana Kıyma (Çiğ Köftelik Yağsız) - 1 Kilogram - 700 TL

  • Dana Nuar - 1 Kilogram - 750 TL

  • Dana Antrikot - 1 Kilogram - 1000 TL

  • Kuzu Kıyma - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuzu Pirzola - 1 Kilogram - 1000 TL

  • Kuzu Kuşbaşı - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuzu Şiş - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuzu Beyti - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuzu Külbastı - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuzu Kol Kemiksiz - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuzu But Kemiksiz - 1 Kilogram - 850 TL 

  • Kuzu Lokum - 1 Kilogram - 1000 TL

  • Kuzu Böbrek - 1 Kilogram - 850 TL

  • Kuyruk Yağı - 1 Kilogram - 400 TL

  • Dana Kemik - 1 Kilogram - 100 TL

  • Kuzu Kemik - 1 Kilogram - 100 TL

Köfteci Yusuf Menü Fiyatları

Köfteci Yusuf Menü Fiyatları

Yukarıdaki listede yer alan fiyatlar Köfteci Yusuf'un internet sayfasından alınmıştır. Ancak dönemlik kampanyalar ve güncellemelerle fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir. Köfteci Yusuf menülerini ve güncel fiyatlarını ise aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. 👇

KÖFTECİ YUSUF MENÜLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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