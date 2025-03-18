Köfteci Yusuf Menüleri! 2025 Yılı Köfteci Yusuf Fiyat Listeleri

Bursa ilinin İznik ilçesinde kurulan Köfteci Yusuf, Türkiye'nin birçok şehrinde hizmet veriyor. 1996 yılından beri tanınmış et restoran zincirleri arasında yerini alan Köfteci Yusuf'un menüleri de sık sık dikkat çekiyor. 284 şubesi ile 40'tan fazla ilde faaliyet gösteren restoran zincirinin kimi şubelerinde geçerli olan eve sipariş hizmeti de tercih ediliyor. Peki Köfteci Yusuf'un Ramazan menü fiyatları ne kadar?

İşte Köfteci Yusuf ızgara et, çiğ ürün, kahvaltı, şarküteri, ekmek arası, döner, çorba ve tatlı menülerinin güncel fiyatları