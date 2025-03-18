Köfteci Yusuf Menüleri! 2025 Yılı Köfteci Yusuf Fiyat Listeleri
Köfteci Yusuf Menüleri! 2025 Yılı Köfteci Yusuf Fiyat Listeleri
Kaynak: https://kofteciyusuf.com/urunler
Bursa ilinin İznik ilçesinde kurulan Köfteci Yusuf, Türkiye'nin birçok şehrinde hizmet veriyor. 1996 yılından beri tanınmış et restoran zincirleri arasında yerini alan Köfteci Yusuf'un menüleri de sık sık dikkat çekiyor. 284 şubesi ile 40'tan fazla ilde faaliyet gösteren restoran zincirinin kimi şubelerinde geçerli olan eve sipariş hizmeti de tercih ediliyor. Peki Köfteci Yusuf'un Ramazan menü fiyatları ne kadar?
İşte Köfteci Yusuf ızgara et, çiğ ürün, kahvaltı, şarküteri, ekmek arası, döner, çorba ve tatlı menülerinin güncel fiyatları
Köfteci Yusuf Fiyatları ve Güncel Menüleri
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Köfteci Yusuf Ramazan Menü Fiyatları
Köfteci Yusuf Izgara Etler Menü Fiyatları
Köfteci Yusuf Ekmek Arası Menü Fiyatları
Köfteci Yusuf Döner Menü Fiyatları
Köfteci Yusuf Çorba - Yan Lezzet Menü Fiyatları
Köfteci Yusuf Çıtır Lezzet ve Sos Fiyatları
Köfteci Yusuf Tatlı Fiyatları
Köfteci Yusuf Kahvaltı Menü Fiyatları - Şarküteri Fiyatları
Köfteci Yusuf Çiğ Ürün Fiyatları
Köfteci Yusuf Menü Fiyatları
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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