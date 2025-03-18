Şöyle Bir Dizi Gelse de Yeni Bölümlerini Kıvranarak Beklesek Diyenler Hazır Olsun: Eşref Rüya Başlıyor!
Şöyle Bir Dizi Gelse de Yeni Bölümlerini Kıvranarak Beklesek Diyenler Hazır Olsun: Eşref Rüya Başlıyor!
Biliyoruz, bir türlü aradığını bulamadığın için bu aralar eski dizileri döndüre döndüre seyrediyorsun. Artık buna biraz ara verebilirsin çünkü yeni bölümlerini beklerken saatleri sayacağın o yeni dizi geldi!
Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir!
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Peki Eşref Rüya nasıl bir hikaye anlatacak?
Hikayedeki bazı noktalar size bir diziyi anımsatmış olabilir...
Ezel ile ufak benzerliklere dikkat çekmemizin bir sebebi var, o da Ezel'in yönetmeni Uluç Bayraktar'ın Eşref Rüya dizisinin de yönetmeni olması!
Hikayedeki "Yetimler" ile Ezel'deki Dayı ve ekibinin benzeştiğini söyleyebiliriz.
Sözün özü, heyecanlı hikayesi ve muhteşem kadrosuyla Eşref Rüya çarşamba günlerini fethetmeye geliyor!
Eşref Rüya 1. Bölüm 3. Fragmanı | "Unutuyorsa Hiç Sevmiyordur"
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