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Şöyle Bir Dizi Gelse de Yeni Bölümlerini Kıvranarak Beklesek Diyenler Hazır Olsun: Eşref Rüya Başlıyor!

Şöyle Bir Dizi Gelse de Yeni Bölümlerini Kıvranarak Beklesek Diyenler Hazır Olsun: Eşref Rüya Başlıyor!

Kanal D
Kanal D - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 14:21

Biliyoruz, bir türlü aradığını bulamadığın için bu aralar eski dizileri döndüre döndüre seyrediyorsun. Artık buna biraz ara verebilirsin çünkü yeni bölümlerini beklerken saatleri sayacağın o yeni dizi geldi!

Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir!

Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir!

Şimdiye kadar bir projede ilk defa bir araya gelen ikili, uyumlarıyla şimdiden seyircilerden tam puan aldı bile! Yayınlanan tanıtım sonrası izleyenler bu partnerliğe bayıldı.

Yani sırf bu efsane ikilinin uyumu için bile beklenir 👇

Peki Eşref Rüya nasıl bir hikaye anlatacak?

Peki Eşref Rüya nasıl bir hikaye anlatacak?

Eşref, yeraltı dünyasında kudretinin zirvesinde. Gözü kara, gücü, parası, adamları var... Etrafında onlarca kadın onun için yanıp tutuşurken o sadece 14 yaşında ilk kez gördüğü, adını bile bilmediği, kendince “Rüya” ismini koyduğu bir kıza âşık. 

Âşık olduğu kızın tacizci eniştesini öldürdüğü için 4 yıl ıslahevinde, 8 yıl cezaevinde yattı ve bir tek “Rüya”yı unutamadı. Cezasının sonlarına doğru, “Yetimler” diye bilinen suç örgütünün lideri Yakup Baba’yı suikasten kurtardı. Tahliye olunca her yerde Rüya’yı aradı ama hiçbir iz bulamadı. Yakup Baba’nın teklifi ile önce yanında çalışmaya başladı, sonra Yetimler örgütüne dahil oldu. Kısa zamanda Yakup Baba’nın gözüne girip güvenini kazanarak Yetimler konseyinin 5 üyesinden birisi oldu. 

Şimdilerde İstanbul’un göbeğinde Ortadoğu’nun en büyük yasa dışı kumarhanesini işletiyor ve her köşede Rüya’sını arıyor. Yolları kesişecek mi, heyecanla bekleyeceğiz!

Hikayedeki bazı noktalar size bir diziyi anımsatmış olabilir...

Hikayedeki bazı noktalar size bir diziyi anımsatmış olabilir...

Hapishanede adeta baştan doğan, yıllardır unutamadığı aşkına esir bir adam, şık kıyafetler, kumarhane... Ezel dediğinizi duyar gibiyiz! Bazı detaylarıyla Ezel'i hatırlatan dizi belki de Ezel kadar efsane bir dizi olacağının mesajını şimdiden veriyordur.

Ezel ile ufak benzerliklere dikkat çekmemizin bir sebebi var, o da Ezel'in yönetmeni Uluç Bayraktar'ın Eşref Rüya dizisinin de yönetmeni olması!

Ezel ile ufak benzerliklere dikkat çekmemizin bir sebebi var, o da Ezel'in yönetmeni Uluç Bayraktar'ın Eşref Rüya dizisinin de yönetmeni olması!

Yönetmenin Uluç Bayraktar olması gibi Ezel'in çekildiği bazı mekanlar da Eşref Rüya'nın çekimlerinde kullanılıyor. Görseldeki hanı Ezel hayranları şak diye hatırlayacak!

Hikayedeki "Yetimler" ile Ezel'deki Dayı ve ekibinin benzeştiğini söyleyebiliriz.

Hikayedeki "Yetimler" ile Ezel'deki Dayı ve ekibinin benzeştiğini söyleyebiliriz.

Eşref Rüya'daki Yetimler 7 kişilik bir kimsesizler sofrası. Yetimlerin başı Yakup Baba dermansız bir hastalığın pençesinde. Bu yüzden de yerine sofranın başına geçecek birini bulmalı. Masadaki en güçlü iki aday çocukluktan itibaren elinde yetişen manevi oğlu Devran ve sonradan tanıdığı ama öz oğlu yerine koyduğu Eşref. Tüm bu suç imparatorluğunun başına geçmek demek şehrin hakimi olmak demek...

Sözün özü, heyecanlı hikayesi ve muhteşem kadrosuyla Eşref Rüya çarşamba günlerini fethetmeye geliyor!

Sözün özü, heyecanlı hikayesi ve muhteşem kadrosuyla Eşref Rüya çarşamba günlerini fethetmeye geliyor!

Eşref Rüya 19 Mart'ta Kanal D'de başlıyor. Şimdiden kendinizi 19 Mart akşamına ayarlayın, yeni bir ekran efsanesine ilk tanıklık edenlerden olabilmek için!

Eşref Rüya 1. Bölüm 3. Fragmanı | "Unutuyorsa Hiç Sevmiyordur"

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