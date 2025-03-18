Şöyle Bir Dizi Gelse de Yeni Bölümlerini Kıvranarak Beklesek Diyenler Hazır Olsun: Eşref Rüya Başlıyor!

Eşref, yeraltı dünyasında kudretinin zirvesinde. Gözü kara, gücü, parası, adamları var... Etrafında onlarca kadın onun için yanıp tutuşurken o sadece 14 yaşında ilk kez gördüğü, adını bile bilmediği, kendince “Rüya” ismini koyduğu bir kıza âşık.

Âşık olduğu kızın tacizci eniştesini öldürdüğü için 4 yıl ıslahevinde, 8 yıl cezaevinde yattı ve bir tek “Rüya”yı unutamadı. Cezasının sonlarına doğru, “Yetimler” diye bilinen suç örgütünün lideri Yakup Baba’yı suikasten kurtardı. Tahliye olunca her yerde Rüya’yı aradı ama hiçbir iz bulamadı. Yakup Baba’nın teklifi ile önce yanında çalışmaya başladı, sonra Yetimler örgütüne dahil oldu. Kısa zamanda Yakup Baba’nın gözüne girip güvenini kazanarak Yetimler konseyinin 5 üyesinden birisi oldu.

Şimdilerde İstanbul’un göbeğinde Ortadoğu’nun en büyük yasa dışı kumarhanesini işletiyor ve her köşede Rüya’sını arıyor. Yolları kesişecek mi, heyecanla bekleyeceğiz!