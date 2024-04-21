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Mutluluğu Hak Ediyor musun?

Mutluluğu Hak Ediyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.04.2024 - 17:46

Mutluluğu hak ediyor musun?

Haydi testte!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence sen iyi biri misin?

4. Şimdiye kadar istediğin her şeye ulaştın mı?

5. Hayatındaki olumsuzluklar seni çok üzer mi?

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6. Birine hiç unutamadığı bir acı yaşattın mı?

7. Peki bir şeyleri elde edebilmek için hep mücadele etmen mi gerekti?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen mutluluğu pek hak etmiyorsun.

Biraz sert gelebilir ama senin mutluluğu hak ettiğini söyleyemeyiz. Evet, bu sözler biraz ağır olabilir, belki de biraz fazla doğrudan ama artık durum karmaşıklaşıyor. Geçmişte yaptığın her ne varsa, ne türde bir hareket, bir eylem ya da bir söz varsa, bunların hepsi bir bir karşına çıkacak. Kötü bir insan olduğunu söylemek haksızlık olur. Ancak, belki de farkında olmadan, belki de bilinçli bir şekilde insanları kırdığın oldu. Belki de bir anlık öfke, belki de bir anlık düşüncesizlikle, belki de tamamen bilinçli bir şekilde yaptığın eylemlerle, sözlerle insanları üzdün, kırdın. Ve bu durumda, ne yazık ki, birçok kişiden ah aldın. Bu nedenle, mutluluk belki de biraz uzakta duruyor senden. Belki de bu ağır ahların, bu kırılan kalplerin yükü altında eziliyor ve sana ulaşamıyor. Belki de bu yüzden mutluluk, seninle bir türlü buluşamıyor. Ama unutma, her şeyin bir bedeli var ve belki de senin mutluluğunun bedeli, geçmişte kırdığın kalplerin ahları olacak.

Mutluluğu en çok sen hak ediyorsun!

Haydi, biraz kendine gel ve aynaya bir bak! İşte karşında duran kişi, hayatın tüm zorluklarına göğüs germiş, her türlü engeli aşmış ve hala ayakta durabilen bir savaşçı. Bu savaşçı, senin ta kendin! Ve biliyor musun? Sen, mutluluğu sonuna kadar hak ediyorsun! Hayatın tüm inişlerine ve çıkışlarına rağmen, sen hep dimdik ayakta kaldın. Karşılaştığın her zorluğa, her engellemeye, her hayal kırıklığına rağmen, sen hala buradasın. Ve bu, senin ne kadar güçlü bir insan olduğunu gösteriyor. Biliyorum, hayat kolay olmadı. Zaman zaman ağır yükler taşıdın, belki de hayatın en zor anlarını yaşadın. Kalbin kırıldı, gözlerin doldu ve belki de zaman zaman umudunu yitirdin. Ancak tüm bunlara rağmen, sen hala buradasın. Ve bu, senin ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Şimdi, tüm bu çabalarının karşılığını alma vakti. Çünkü sen, mutluluğu hak ediyorsun. Evet, belki hayat seni zorladı, belki de çok üzüldün ve kırıldın. Ancak unutma ki, senin de mutlu olma hakkın var. Ve bu hakkı, sonuna kadar kullanmalısın.

Sonuçta, sen bir savaşçısın. Ve savaşçılar, her zaman mutluluğu hak eder. İşte bu yüzden, sen de mutluluğu hak ediyorsun. Ve bu, sadece benim değil, tüm evrenin de üzerine basa basa söylediği bir gerçek. İşte bu yüzden, sen de mutluluğu hak ediyorsun. Şimdi, hayatına gülümsemeyle devam etme vakti. Çünkü sen, mutluluğu hak ediyorsun!

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