İçindeki Eksiklik Ne Zaman Tamamlanacak?
İçindeki Eksiklik Ne Zaman Tamamlanacak?
Senin içindeki eksiklik ne zaman tamamlanacak?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım kendini nasıl hissediyorsun?
4. Ne kadar süredir bir eksiklik hissediyorsun?
5. Kendini seviyor musun?
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6. Yenilikten hoşlanır mısın?
7. Senin nasıl bir değişime ihtiyacın var?
8. Bir şeylere alışman zor mu?
9. Son olarak bu eksiklik sana ne hissettiriyor? Acı üzüntü mutsuzluk hırs
Kendinle inatlaşmayı bıraktığında içindeki eksiklik de dinecek!
O eksikliğin yerini başka şeyler doldurduğunda bitecek!
Hayatını değiştirdiğinde o eksiklik bitecek!
Alışmak zorunda olduğunu kabul ettiğinde bitecek!
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