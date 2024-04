İçindeki Eksiklik Ne Zaman Tamamlanacak?

Hayatın bazen bize sunduğu en zorlu dönemlerden biri, belki de en önemli olanı, bir şeylerin eksikliğini hissettiğimiz anlardır. Bu eksiklik, belki bir sevdiklimiz, belki bir hayal, belki de bir hedef olabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, hayat her zaman bize yeni kapılar açar, yeni fırsatlar sunar. Bir şeylerin eksikliğini hissettiğimizde, çoğu zaman bu durum bizi olumsuz bir şekilde etkiler. Ancak bu durumun aslında bizim için bir dönüm noktası olabileceğini düşünmek, belki de bu süreci daha kolay atlatmamızı sağlar. Çünkü her eksiklik, aslında yeni bir başlangıcı ifade eder. Eksikliğin yerini başka şeyler doldurduğunda, işte o zaman bu süreç sona erer. Belki de bu yeni şeyler, hayatımızın daha önce hiç fark etmediğimiz bir yönünü aydınlatır. Belki de bu yeni şeyler, bizi daha önce hiç denemediğimiz bir deneyime, hiç tanımadığımız bir kişiye veya hiç gitmediğimiz bir yere götürür. Sonuçta, hayatın bize sunduğu her fırsat, aslında bir kapıdır. Bu kapıdan içeri girdiğimizde, belki de hayatımızın en güzel anılarına, en değerli deneyimlerine ve en anlamlı ilişkilerine adım atarız. Bu yüzden, bir şeylerin eksikliğini hissettiğimizde, aslında bu durumun bizi yeni bir başlangıca götüreceğini unutmamalıyız.