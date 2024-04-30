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İçindeki Eksiklik Ne Zaman Tamamlanacak?

İçindeki Eksiklik Ne Zaman Tamamlanacak?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.04.2024 - 16:01

Senin içindeki eksiklik ne zaman tamamlanacak?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım kendini nasıl hissediyorsun?

4. Ne kadar süredir bir eksiklik hissediyorsun?

4. Ne kadar süredir bir eksiklik hissediyorsun?

5. Kendini seviyor musun?

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6. Yenilikten hoşlanır mısın?

7. Senin nasıl bir değişime ihtiyacın var?

7. Senin nasıl bir değişime ihtiyacın var?

8. Bir şeylere alışman zor mu?

9. Son olarak bu eksiklik sana ne hissettiriyor? Acı üzüntü mutsuzluk hırs

Kendinle inatlaşmayı bıraktığında içindeki eksiklik de dinecek!

Hayatın karmaşasında, kendimizle sürekli bir inatlaşma içerisinde oluruz. Kendi hedeflerimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz ve ideallerimizle sürekli bir çatışma halindeyiz. Bu sürekli çatışma, içimizde bir eksiklik hissi yaratır. Ancak bu eksiklik hissi, aslında kendi yarattığımız bir durumdur. Kendimizle inatlaşmayı bıraktığımızda, bu eksiklik hissi de ortadan kalkar. Bir düşünün, kendinizi sürekli bir hedefe ulaşmak için zorluyorsunuz. Bu hedefe ulaşmak için sürekli çabalıyorsunuz, ancak bir türlü ulaşamıyorsunuz. Bu durumda, kendinizi eksik hissetmeniz çok normal. Ancak bu eksiklik hissi, aslında kendi yarattığınız bir durumdur. Kendinizi bu hedefe ulaşmak için zorlamaktan vazgeçtiğinizde, bu eksiklik hissi de ortadan kalkar. İşin aslı, hayatın her anını dolu dolu yaşamak ve kendimizi sürekli bir hedefe ulaşmak için zorlamamak gerekiyor. Kendimizle inatlaşmayı bıraktığımızda, hayatın keyfini çıkarabiliriz. Kendimizi sürekli bir hedefe ulaşmak için zorlamaktan vazgeçtiğimizde, hayatın keyfini çıkarabiliriz. Kendimizle inatlaşmayı bıraktığımızda, içimizdeki eksiklik hissi de dinecek ve hayatın tadını çıkarabiliriz.

O eksikliğin yerini başka şeyler doldurduğunda bitecek!

Hayatın bazen bize sunduğu en zorlu dönemlerden biri, belki de en önemli olanı, bir şeylerin eksikliğini hissettiğimiz anlardır. Bu eksiklik, belki bir sevdiklimiz, belki bir hayal, belki de bir hedef olabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, hayat her zaman bize yeni kapılar açar, yeni fırsatlar sunar. Bir şeylerin eksikliğini hissettiğimizde, çoğu zaman bu durum bizi olumsuz bir şekilde etkiler. Ancak bu durumun aslında bizim için bir dönüm noktası olabileceğini düşünmek, belki de bu süreci daha kolay atlatmamızı sağlar. Çünkü her eksiklik, aslında yeni bir başlangıcı ifade eder. Eksikliğin yerini başka şeyler doldurduğunda, işte o zaman bu süreç sona erer. Belki de bu yeni şeyler, hayatımızın daha önce hiç fark etmediğimiz bir yönünü aydınlatır. Belki de bu yeni şeyler, bizi daha önce hiç denemediğimiz bir deneyime, hiç tanımadığımız bir kişiye veya hiç gitmediğimiz bir yere götürür. Sonuçta, hayatın bize sunduğu her fırsat, aslında bir kapıdır. Bu kapıdan içeri girdiğimizde, belki de hayatımızın en güzel anılarına, en değerli deneyimlerine ve en anlamlı ilişkilerine adım atarız. Bu yüzden, bir şeylerin eksikliğini hissettiğimizde, aslında bu durumun bizi yeni bir başlangıca götüreceğini unutmamalıyız.

Hayatını değiştirdiğinde o eksiklik bitecek!

Hayatınızı değiştirmeye karar verdiğinizde, belki de uzun süredir içinde bulunduğunuz o boşluk hissi son bulacak. Belki de hayatınızın bir noktasında durup, 'Neden her şey aynı kalıyor?' diye sordunuz. Belki de her gün aynı rutinle ilerlerken, içinde bulunduğunuz durumdan memnun olmadığınızı fark ettiniz. Evet, bu durumda belki de hayatınızı değiştirmenin tam zamanıdır. Bu değişiklik, belki de hayatınızın eksik olduğunu düşündüğünüz yönlerini tamamlamanızı sağlayacak. Belki de hayatınızın yeni bir bölümünü açmanızı, yeni bir sayfa açmanızı sağlayacak. Unutmayın, hayatınızı değiştirmek demek, sadece dış dünyada değişiklikler yapmak demek değildir. Kendi iç dünyanızda da değişiklikler yapmanız gerekebilir. Kendinizi daha iyi tanımanız, kendinize daha çok zaman ayırmanız, belki de hayatınızı değiştirmenin ilk adımı olabilir. Sonuçta, hayatınızı değiştirdiğinizde, belki de o eksiklik hissi sona erecek. Belki de hayatınızın yeni bir bölümü başlayacak. Ve belki de, daha önce hiç olmadığı kadar mutlu ve tatmin olacaksınız.

Alışmak zorunda olduğunu kabul ettiğinde bitecek!

Hayatın bazen bize sunduğu zorlukları kabullenmek, birçoğumuz için oldukça zor olabilir. Ancak unutmayın ki, gerçekten alışmak zorunda olduğumuzu kabul ettiğimizde, işte o zaman tüm zorluklar son bulacak. Bu, belki de hayatın en ironik yanıdır. Birçok insan, hayatlarının belirli bir döneminde, belirli bir durumla başa çıkmak zorunda kalır. Bu durumlar bazen çok zor ve karmaşık olabilir. Ancak, bu durumları kabullenmek ve onlarla başa çıkmak için gereken gücü bulmak, gerçekten önemlidir. Birçok kişi, bu tür durumları kabullenmekte zorlanır ve bu durumları değiştirebileceğini düşünür. Ancak, gerçek şu ki, bazı durumlarla başa çıkmak için tek yol, onları kabullenmektir. Bu durumları kabul etmek, onları değiştirebileceğimiz anlamına gelmez. Ancak, bu durumları kabul etmek, onları daha iyi anlamamıza ve onlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmamıza yardımcı olabilir.

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