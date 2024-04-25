Önceki Hayatında Bir Cadı mıydın?
Önceki Hayatında Bir Cadı mıydın?
Önceki hayatında cadı mıydın söylüyoruz!
Haydi testeee!
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1. Öncelikle yaşını öğrenelim!
2. Söyle bkalaım senin sezgilerin kuvvetli mi?
3. Kaç çocuğun olmasını istiyorsun?
4. Kendi kendine çok fazla konuşuyor musun?
5. Bazen insanların sana söyleyeceği şeyi önceden tahmin edebiliyor musun?
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6. Evcil hayvanın var mı?
7. Doğum leken var mı?
8. Peki geceleri çok sık uyanıyor musun?
9. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen önceki hayatında bir cadıydın!
Sen önceki hayatında cadı değildin!
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