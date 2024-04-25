Bir önceki yaşamında cadı olmadığını söylüyorum. Evet, yanlış duymadın, sen bir cadı değildin! Çünkü sen, enerjilere yoğunlaşmayı tercih etmeyen biri olarak öne çıkıyorsun. Karşındaki insanların düşünceleri, arzuları, yaşamları... Bunlar senin için pek de önemli değil. Belki de bu yüzden bazıları seni biraz bencil bulabilir ama aslında sen sadece netlik peşindesin. Bir şeylerin altında yatan anlamları araştırmak, gizli kalmış detayları ortaya çıkarmak... İşte bu seni biraz zorluyor. Belki de bu yüzden, önceki yaşamında bir cadı olmadığını söylüyorum. Çünkü cadılık, sadece bir inanç meselesi. Ve senin bu konuda tam anlamıyla inanman gerekiyor. Enerjilerin dünyası, gizli anlamların peşinde koşmak, insanların düşüncelerini ve arzularını anlamak... Bu senin tarzın değil. Sen, daha çok netlik ve açıklık peşindesin. Bu yüzden, bir önceki yaşamında cadı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.