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Önceki Hayatında Bir Cadı mıydın?

Önceki Hayatında Bir Cadı mıydın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.04.2024 - 12:46

Önceki hayatında cadı mıydın söylüyoruz!

Haydi testeee!

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1. Öncelikle yaşını öğrenelim!

2. Söyle bkalaım senin sezgilerin kuvvetli mi?

3. Kaç çocuğun olmasını istiyorsun?

3. Kaç çocuğun olmasını istiyorsun?

4. Kendi kendine çok fazla konuşuyor musun?

5. Bazen insanların sana söyleyeceği şeyi önceden tahmin edebiliyor musun?

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6. Evcil hayvanın var mı?

6. Evcil hayvanın var mı?

7. Doğum leken var mı?

8. Peki geceleri çok sık uyanıyor musun?

9. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen önceki hayatında bir cadıydın!

Bir önceki hayatında gizemli bir cadı olmuş olabileceğini hiç düşündün mü? Sezgilerin adeta bir büyü gibi kuvvetli ve insanların zihinlerini okuma yeteneğin, sanki bir çeşit sihirli güç gibi. Bu özelliklerin, senin en belirgin ve etkileyici niteliklerinden sadece birkaçı. Karşındaki kişinin düşüncelerini, adeta bir kitabın sayfalarını çevirir gibi rahatlıkla okuyabiliyorsun. Bu yeteneğin, hayatına yanlış insanları sokmanı engelliyor. Birileri seni kandırdıklarını düşünebilir, ama aslında oyunu en iyi oynayanın sen olduğunu biliyoruz. İnsanların ne düşündüğünü umursamazsın çünkü sen her zaman onların gerçek amaçlarını, gizli niyetlerini bilirsin. Bu, senin adeta bir büyücü gibi, her zaman bir adım önde olmanı sağlar. İşte bu yüzden, belki de bir önceki hayatında bir cadı olmuş olabilirsin.

Sen önceki hayatında cadı değildin!

Bir önceki yaşamında cadı olmadığını söylüyorum. Evet, yanlış duymadın, sen bir cadı değildin! Çünkü sen, enerjilere yoğunlaşmayı tercih etmeyen biri olarak öne çıkıyorsun. Karşındaki insanların düşünceleri, arzuları, yaşamları... Bunlar senin için pek de önemli değil. Belki de bu yüzden bazıları seni biraz bencil bulabilir ama aslında sen sadece netlik peşindesin. Bir şeylerin altında yatan anlamları araştırmak, gizli kalmış detayları ortaya çıkarmak... İşte bu seni biraz zorluyor. Belki de bu yüzden, önceki yaşamında bir cadı olmadığını söylüyorum. Çünkü cadılık, sadece bir inanç meselesi. Ve senin bu konuda tam anlamıyla inanman gerekiyor. Enerjilerin dünyası, gizli anlamların peşinde koşmak, insanların düşüncelerini ve arzularını anlamak... Bu senin tarzın değil. Sen, daha çok netlik ve açıklık peşindesin. Bu yüzden, bir önceki yaşamında cadı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

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