Yüz Tipine Göre Sen Türkiye'nin Kaçıncı Güzelisin?
Yüz Tipine Göre Sen Türkiye'nin Kaçıncı Güzelisin?
Yüz tipine Türkiye'nin kaçıncı güzelisin?
Haydi testeee!
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1. Yüz şeklini seçer misin?
2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
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6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Son olarak ten rengini de seçer misin?
Sen Türkiye'nin 101. güzelisin!
Sen Türkiye'nin 1230. güzelisin!
Sen Türkiye'nin 2.369.484. güzelisin!
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