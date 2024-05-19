Keçi Damarı Varmış! Yengeç Burcu Uraz Kaygılaroğlu'nun İnatçılık İtirafı "Aman Evlerden Uzak" Dedirtti
Keçi Damarı Varmış! Yengeç Burcu Uraz Kaygılaroğlu'nun İnatçılık İtirafı "Aman Evlerden Uzak" Dedirtti
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan Uraz Kaygılaroğlu, inatçılık itirafıyla hem milyonların sesi oldu hem de yengeç burcu erkeklerinden dertli olanları ayağa kaldırdı!
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Son dönemlerin en popüler oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, sempatik halleri ve yakışıklılığıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekiyor biliyorsunuz.
2014'te Melis İşiten'le evlenip bu evlilikten Ada adında bir kızı olan Kaygılaroğlu, 2019 yılında boşanmıştı. Boşandıklarından bu yana sık sık beraber vakit geçiren, kızlarıyla tatillere çıkan çift boşanmış çiftlere örnek teşkil etmiş, medeni halleri pek beğenilmişti.
Birkaç ay önce yeni sevgilisinin sergisi için verdiği enteresan pozlarla tepki çeken Kaygılaroğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.
Bol kahkahalı programa damga vuran anlardan biri Uraz Kaygılarıoğlu'nun bir Yengeç burcu erkeği olarak yaptığı inatçılık itirafı oldu.
"Bugüne kadar sırf inat olsun diye yaptığın en garip şey neydi?" sorusu karşısında epey içlenen Kaygılaroğlu, "O kadar çok var ki. Yapma de bir şeyi bana yani. Şu tuşa basma de mesela, aklım fikrim o tuşta! Gece uykuma giriyor o tuş, bassam ne olur, basmasam ne olur..." diyerek cevap verdi.
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Uraz'ın inatla karışık kararsız halleri kimine "aman Yengeç burcu erkekleri bizden uzak olsun" dedirtti, kimininse hislerine tercüman oldu!
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!
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