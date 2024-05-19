Yüzünü Gerdirip Sahneye Dönen Selen Görgüzel'in Dans Diye Şekilden Şekle Girdiği Anlar "Artık Yeter" Dedirtti
Yüzünü Gerdirip Sahneye Dönen Selen Görgüzel'in Dans Diye Şekilden Şekle Girdiği Anlar "Artık Yeter" Dedirtti
Yüz gerdirme ameliyatının ardından tam gaz sahnelere dönen Selen Görgüzel'in tuhaf dansı yine ve yeniden dillere düştü!
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza hızlı bir giriş yapan, 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandırıp önce oyunculuğa, sonra da şarkıcılığa soyunan Selen Görgüzel, magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri haline geldi.
Evliyken Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını söyleyen Selen Görgüzel, aşka dair fikirleri ve yıllarını evli olarak geçirdiği Alkan için 'Artık dünya ahiret abim, kardeşim' açıklamasıyla dumura uğratmış, oldukça enteresan "bakım önerilerinde" bulunmuştu.
Düzenli olarak "biz ne izledik şimdi?" dedirten tuhaf dansları bir yana dursun, geçtiğimiz haftalarda aniden paylaştığı sargılı fotoğrafın ardından yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklayan Görgüzel, yine gündemin tam ortasına oturmuştu.
Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı sonrasında sahnelere döndü. Döndü de bir döndü pir döndü yine! Kendisinin şekilden şekle girdiği anlar yeniden dillere düştü, tuhaf dansı tüm gözleri üzerine çekmesine sebep oldu!
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