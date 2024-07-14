Yılmaz Morgül Sahne Aldığı Mekanda Hayvan Hakları Hakkında Yaptığı Açıklamalarla Gündem Oldu
Yılmaz Morgül Sahne Aldığı Mekanda Hayvan Hakları Hakkında Yaptığı Açıklamalarla Gündem Oldu
Geçtiğimiz aylarda, mecliste konuşulan yeni yasa tasarısında ''sokak hayvanlarının uyutulması'' konusu gündeme getirilmişti. Bunun ardından, birçok hayvansever vatandaşı gerek sosyal medyada gerekse yapılan yürüyüşlerde eleştirilerini dile getirirken görmüştük. Sokak Hayvanlarıyla ilgili bu yasa tasarısına Yılmaz Morgül'den de bir eleştiri geldi.
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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, yaptığı ani çıkış, yorum ve açıklamalarla gündeme gelen isimlerden. Morgül'ü konuk olduğu programlarla da televizyon ekranlarında sık sık görüyoruz.
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Kendisini Survivor isimli yarışma programında; 2016 yılında ünlüler takımında izlemiştik. Böylelikle Yılmaz Morgül, adını daha da geniş bir kitleye duyurmuştu.
Morgül, ani çıkışlarıyla da gündeme geliyor demiştik. Kendisi en son, Mert Demir'i ''Ateşe Düştüm'' isimli şarkıdaki performansıyla eleştirmişti. Hatta Morgül, bu eleştirisinin ardından, Ateşe Düştüm isimli şarkıyı yeniden seslendirmesiyle gündeme geldi.
Hayvansever olduğunu her fırsatta dile getiren Morgül, geçtiğimiz akşam Bursa'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, ''sokak hayvanlarının uyutulması'' gündemiyle ilgili yaptığı konuşmayla izleyenlerinin beğenisini kazandı.
Yılmaz Morgül'ün ''Ben de hayvanım'' diyerek yaptığı konuşmanın tamamı için👇
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