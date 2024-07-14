Yılmaz Morgül Sahne Aldığı Mekanda Hayvan Hakları Hakkında Yaptığı Açıklamalarla Gündem Oldu

Geçtiğimiz aylarda, mecliste konuşulan yeni yasa tasarısında ''sokak hayvanlarının uyutulması'' konusu gündeme getirilmişti. Bunun ardından, birçok hayvansever vatandaşı gerek sosyal medyada gerekse yapılan yürüyüşlerde eleştirilerini dile getirirken görmüştük. Sokak Hayvanlarıyla ilgili bu yasa tasarısına Yılmaz Morgül'den de bir eleştiri geldi.