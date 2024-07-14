Toksik Aşka Kayıtsız Kalamadı: Paylaşımına Gelen ''Seni Görünce Barıştı'' Yorumunu Selin Ciğerci de Beğendi

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ve bir ayrıl bir barış ilişkisine devam ettiği Eylül Keleş'in barışma haberi geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. Bunun üzerine Selin Ciğerci'nin beğendiği bir yorum ise hemen dikkat çekti.