Toksik Aşka Kayıtsız Kalamadı: Paylaşımına Gelen ''Seni Görünce Barıştı'' Yorumunu Selin Ciğerci de Beğendi
Toksik Aşka Kayıtsız Kalamadı: Paylaşımına Gelen ''Seni Görünce Barıştı'' Yorumunu Selin Ciğerci de Beğendi
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ve bir ayrıl bir barış ilişkisine devam ettiği Eylül Keleş'in barışma haberi geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. Bunun üzerine Selin Ciğerci'nin beğendiği bir yorum ise hemen dikkat çekti.
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Selin Ciğerci, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen isimlerden birisi. Ardından kendi markasını kuran Ciğerci, şimdilerde sosyal medyasını genelde ürünlerini tanıtmak amacıyla kullanıyor.
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Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıllarda iş insanı Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma kararının ardından, Gökhan Çıra çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı.
Eylül Keleş ile yaşadıkları bu aşk, dalgalı sular misali gel gitlerle; ayrıl barışlarla dolu olunca, çift nihai kararı nişanlanmakta bulmuştu hatırlarsınız. Fakat bir süre sonra nişan bozulmuş, ilişki ayrılıkla karşı karşıya kalmıştı.
Çıra ve Keleş'in ayrılığının ardından, kızları Saadet Selenay'ın doğum günü için Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bir araya gelmiş, mutlu aile tablosunu andıran fotoğraflar çekilmişlerdi. O anlar ''ufukta barışma mı var?'' sorusunu gündeme getirdi.
Şimdilerde ani bir kararla Eylül Keleş ile Gökhan Çıra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. İkili, hesaplarından sık sık birlikte fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
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Selin Ciğerci ise geçtiğimiz gün, sosyal medya hesabından kendini paylaştı. Bu gönderisinin altına bir kullanıcı Eylül Keleş ve Gökhan Çıra'yı hedef alarak bir yorum yaptı. Ardından Ciğerci'nin de bu yorumu beğenmesi oldukça dikkat çekti.
Selin Ciğerci'nin paylaşımına yapılan ve ardından Ciğerci'nin beğendiği o yorum ise bu şekilde👇
Sizlerin de fikrini alalım istedik. Sizce Çıra ve Keleş ilişkisinin yeniden alevlenmesinde Selin Ciğerci'nin bir etkisi olabilir mi?
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