Aşk Meşk Yok, Yalnızca İş: ''Adam Kalmadı'' Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Yepyeni Bir Açıklama Daha Geldi
Aşk Meşk Yok, Yalnızca İş: ''Adam Kalmadı'' Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Yepyeni Bir Açıklama Daha Geldi
Geçtiğimiz hafta adı Mahir Ağva ile anılan Hafsanur Sancaktutan'ın ismi şimdilerin gözde futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile de aşk dedikodularına karıştı. Bu aşk iddialarının arasında kendisinden ''Adam kalmadı'' açıklaması gelince Sancaktutan gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Dün akşam ise kendisinden yeni bir açıklama daha geldi.
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Güzel oyuncuyu en son Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı ''Ya Çok Seversen'' isimli dizide ekranlarda görmüştük.
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Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Deniz Can Aktaş ile üç buçuk yıl süren ilişkisini 2022 yılında sonlandırmıştı. Ardından kendisinden yeni bir aşka yelken açtığı haberini duyamadık.
Fakat yaz aylarının gelmesiyle Hafsanur'un aşk hayatı hakkındaki iddialar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kendisinin adı şu sıralar Galatasaray Spor Kulübü'nün erkekleriyle anılıyor: Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın Basketbol takımında oynayan Mahir Ağva ve karizmasıyla gönlümüzü fetheden futbolcu Barış Alper Yılmaz.
Çok geçmeden Sancaktutan'dan gelen bir açıklamayla hevesimiz kursağımızda kaldı. Verdiği bir röportajda ''Adam kalmadı'' diye yakındı kendisi.
Dün gece arabasındayken objektiflere yakalanan güzel oyuncu: ''Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı'' diyerek geçmiş açıklamasını pekiştirmiş oldu👇
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senin amacın belli de neyse işle ilgileniyorum adam kalmadı gündem lazım bana diyorsun yani hadi bizde yedik bakalım 😂😂