Aşk Meşk Yok, Yalnızca İş: ''Adam Kalmadı'' Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Yepyeni Bir Açıklama Daha Geldi

Geçtiğimiz hafta adı Mahir Ağva ile anılan Hafsanur Sancaktutan'ın ismi şimdilerin gözde futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile de aşk dedikodularına karıştı. Bu aşk iddialarının arasında kendisinden ''Adam kalmadı'' açıklaması gelince Sancaktutan gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Dün akşam ise kendisinden yeni bir açıklama daha geldi.