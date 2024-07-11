Gelinlik Bulanıktı, Şimdi Netleşti: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Nikah Gününden Yeni Fotoğraflar Paylaştı

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı mayıs ayında dünyaevine girmişti. Yeni evli çiftimiz aşk dolu paylaşımla evliliklerini duyursa da Melisa Pamuk'u beyazlar içerisinde, Yusuf Yazıcı'yı ise damatlığıyla net bir şekilde görememiştik bir türlü. Çift bugün, nikah pozlarından bazılarını sosyal medyalarında paylaştı.