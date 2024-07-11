Gelinlik Bulanıktı, Şimdi Netleşti: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Nikah Gününden Yeni Fotoğraflar Paylaştı
Gelinlik Bulanıktı, Şimdi Netleşti: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Nikah Gününden Yeni Fotoğraflar Paylaştı
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı mayıs ayında dünyaevine girmişti. Yeni evli çiftimiz aşk dolu paylaşımla evliliklerini duyursa da Melisa Pamuk'u beyazlar içerisinde, Yusuf Yazıcı'yı ise damatlığıyla net bir şekilde görememiştik bir türlü. Çift bugün, nikah pozlarından bazılarını sosyal medyalarında paylaştı.
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu yılın başlarında vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları isimli filmde rol alıp filmin galasına katılmayan tek oyuncu olmasıyla gündeme gelmişti.
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Kendi filminin galasına katılmayıp Paris'te defile defile gezmesine ise birçok kişi anlam verememiş ve kendisi eleştirilerin odağı haline gelmişti hatırlarsınız.
Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca galasına katılmayıp gezdiği defilelerle gündemden henüz düşmemişti ki kendisinden başka bir bomba geldi. Pamuk, bir süredir birlikte olduğu Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile evlendi. Mayıs ayında yaptığı paylaşımla evliliği sosyal medya hesabından duyurdu kendisi.
Kendisinin ''biz evlendik'' paylaşımında ne gelinliği ne de damatlığı ne yazık ki' tek taşı' kadar net bir şekilde görememiştik biliyorsunuz👇
Bugün yapılan sosyal medya paylaşımıyla nikah gününe ait en net fotoğrafları da görmüş olduk. Melisa Aslı Yazıcı, kendi hesabından dünyaevine girdikleri güne ait üç adet pozu arka arkaya paylaştı.
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Mutlulukları bir ömür daim olsun diyelim💘🥳
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