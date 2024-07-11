Survivor'ın Sevilen İsimlerinden Hakan Hatipoğlu Eşi Gizem Hatipoğlu'nun Kıyafet Rekorunu Açıkladı
Survivor'ın Sevilen İsimlerinden Hakan Hatipoğlu Eşi Gizem Hatipoğlu'nun Kıyafet Rekorunu Açıkladı
Survivor yarışmasının ve Panaroma isimli programın sevilen isimlerinden biri olan Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun kıyafet sevdasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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2010 yılından beri televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri olan Hatipoğlu'nun yıldızı, Survivor isimli yarışma programıyla parlamıştı. Kendisi yarışmanın deneyimli isimlerinden olduğundan; kritik programı Panaroma'da da sunuculuk yapıp Survivor yarışmacılarını performanslarıyla yorumlamıştı geçtiğimiz yıllarda.
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Kendisi 2011 yılında, Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığımız Gizem Hatipoğlu ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliği yıllardır gayet mutlu bir şekilde ilerliyor.
Hatipoğlu çiftinin ''Lila'' ismini verdiği dünyalar tatlısı bir de kızları var.
Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz gün bir röportaj verdi. Verdiği röportajda eşinin kıyafetleriyle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Taşınma sürecinde kolilenmiş eşyaları sayan Hakan Hatipoğlu, ''Gizem Hatipoğlu 135 koli kıyafetle, rekoru kırmış olabilir'' dedi.
Hakan Hatipoğlu'nun ''Gizem, rekoru kırmış olabilir'' dediği röportajın tamamı ise bu şekilde👇
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