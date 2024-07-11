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Milyarderler Listesine Girmişti: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Günlük Harcadığı Para Dudak Uçuklattı!

Milyarderler Listesine Girmişti: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Günlük Harcadığı Para Dudak Uçuklattı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 01:30

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, servetine servet katıp dünyaca ünlü milyarderlerin arasına girebilmeyi başarmıştı. Taylor Swift, şimdilerde ise sevgilisi Travis Kelce ile bir günde ne kadar para harcadıklarıyla gündeme geldii.

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Zamansızlaşmış şarkılarıyla tanıdığımız Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 1,1 milyar dolarlık net servetiyle Forbes Dünya Milyarderleri listesine bu yıl adını altın harflerle yazdırmıştı.

Zamansızlaşmış şarkılarıyla tanıdığımız Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 1,1 milyar dolarlık net servetiyle Forbes Dünya Milyarderleri listesine bu yıl adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yayılan bir iddiaya göre, yorulmak nedir bilmeyen iddialı şarkıcının, 2025 yılında İstanbul'da konser vermek gibi bir planı da var.

Yayılan bir iddiaya göre, yorulmak nedir bilmeyen iddialı şarkıcının, 2025 yılında İstanbul'da konser vermek gibi bir planı da var.

İş hayatının yanı sıra aşk hayatı da şu sıralar gayet yolunda Taylor Swift'in. Kendisi Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce ile birlikte bir süredir.

İş hayatının yanı sıra aşk hayatı da şu sıralar gayet yolunda Taylor Swift'in. Kendisi Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce ile birlikte bir süredir.

Verdikleri pozlarda oldukça mütevazı görünseler de gerçek öyle değilmiş. Bir iddiaya göre bu çiftin günlük harcadığı tutar 3.3 milyon Türk lirasıymış (100 bin dolar).

Verdikleri pozlarda oldukça mütevazı görünseler de gerçek öyle değilmiş. Bir iddiaya göre bu çiftin günlük harcadığı tutar 3.3 milyon Türk lirasıymış (100 bin dolar).

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Cilveli Ahmet Hoca

Valla zenginin parası fakirin çenesi durumları bunlar