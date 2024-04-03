Tarih Yazmaya Devam Ediyor: Taylor Swift Şarkı Yazarak ve Konser Vererek Dünya Milyarderleri Listesine Girdi
Tarih Yazmaya Devam Ediyor: Taylor Swift Şarkı Yazarak ve Konser Vererek Dünya Milyarderleri Listesine Girdi
Forbes dergisinin açıkladığı yeni dünya milyarderleri listesine adını yazdırmayı başaran ünlü şarkıcı Taylor Swift böylelikle başka bir ünvana daha kavuşmuş oldu. Detaylar 👇
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Başarılarının üstüne her geçen gün bir yenisini ekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i, albümlerini ve rekor dinlenmelerini duymayan sanıyoruz ki yoktur.
Magazin gündemine yeni sevgilisi, yok satan konser biletleriyle, rekor kıran dinlenmeleriyle sıkça gelen isim servetine servet kattığı haberleriyle anılıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geleceği haberiyle gündeme bomba gibi düşen isim tüm fanlarını alarma geçirmişti hatırlarsanız.
O haberlerden sonra gündeme yeni bir başarıyla gelen isim Elon Musk'ın da bulunduğu Forbes dergisinin Dünya Milyarderleri listesine girdi.
1,1 milyar dolarlık net servetiyle bu yılın milyarderler listesine adını yazdıran isim servetini bir kez daha kanıtlamış oldu.
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Yazdığı şarkılar ve verdiği konserler sayesinde kazandığı parayla milyarder olan isim hayranlarını bir kez daha sevindirdi.
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