Müziği Bıraktığını Söyleyip Kararından Jet Hızıyla Dönen Lizzo'nun Kıvırışı "Hep Aynı Numara" Dedirtti!
Müziği Bıraktığını Söyleyip Kararından Jet Hızıyla Dönen Lizzo'nun Kıvırışı "Hep Aynı Numara" Dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde linçlerle başa çıkamadığı için müziği bırakacağını söyleyen Lizzo ani bir açıklamada bulunarak hayranlarına müjde verdi. Detaylar 👇
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Beden olumlamalarıyla bilinen şarkıcı Lizzo geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamaya tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
"Görünüşüm yüzünden her seferinde şaka konusu oluyorum. Karakterim beni tanımayan insanlar tarafından seçiliyor ve ismime saygısızlık ediyor" diyerek müzik kariyerini noktaladığını söylemişti.
Sektöre adım attığı ilk günden beri görünüşü yüzünden linçlenen şarkıcı kötü yorumlara daha fazla dayanamadığını açıklamıştı.
Dansçıları tarafından farklı suçlamalar yöneltildiği için bu kararı verdiği düşünülen Lizzo "artık dünyanın beni istemediğini düşünüyorum" diyerek sözüm ona müziği bırakmıştı...
Müzik kariyerini bir haftadan kısa bir süreliğine bırakan isim bugün yaptığı açıklamayla sektöre resmen geri dönüş yaptı!
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"Bıraktım derken, negatif enerjiye dikkat etmeyi bıraktım demek istiyordum… Vazgeçmeyeceğim şey hayatımın neşesi olan müzik yapmaktır” sözleriyle yanlış anlaşıldığını belirten Lizzo birçok tepkiyle karşılaştı👇
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