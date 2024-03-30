Beden Olumlama Temsilcilerinden Biri Olan Şarkıcı Lizzo Müziği Bıraktığını Açıkladı: "Linçlenmekten Bıktım"
Beden Olumlama Temsilcilerinden Biri Olan Şarkıcı Lizzo Müziği Bıraktığını Açıkladı: "Linçlenmekten Bıktım"
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Amerikalı pop yıldızlarından biri olan ve cinsel istismar suçlamalarıyla daha önce adından bahsettiğimiz Lizzo'ya aşina olabilirsiniz.
Piyasaya adım attığı ilk günden beri görünüşü yüzünden linçlenen şarkıcı beden olumlamayla ilgili görüşleri ve kiloları yüzünden epey bir eleştirilmişti.
Dansçıları tarafından kendisine yöneltilen cinsel ve ırksal taciz suçlamalarına yanıt vermeyen ünlü isim geçtiğimiz gün, bambaşka bir haberle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Müzik sektörüne veda ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaşan isim "Hayatımdaki ve internetteki herkes tarafından sürüklenmeye katlanmaktan yoruldum" diyerek sözlerine başladı.
Sözlerine "Tek istediğim müzik yapmak, insanları mutlu etmek ve dünyanın onu nasıl bulduğumdan biraz daha iyi olmasına yardım etmek. Ama dünyanın beni içinde istemediğini hissetmeye başlıyorum" diye devam etti.
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"Görünüşüm yüzünden her seferinde şaka konusu oluyorum. Karakterim beni tanımayan insanlar tarafından seçiliyor ve ismime saygısızlık ediyor" ifadelerini kullanan Lizzo beden olumlama söylemlerine rağmen bu duruma dayanamadığını söyledi.
Dansçıları tarafından ortaya atılan iddiaların şarkıcının bu kararı vermesinde büyük bir etken olduğu söylendi.
Sadece müzik yapmak, insanları mutlu etmek ve dünyayı bulduğumdan biraz daha iyi bir yer yapmak istediğini söyleyen şarkıcıya gelen tepkiler ise linç doluydu. "Artık dünyanın beni istemediğini hissediyorum " diyen şarkıcı müzik kariyerini böylece bırakmış oldu.
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