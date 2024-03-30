Kim Kardashian Yine ve Yeniden Davalık Oldu: Ofisindeki Masanın Tasarımcısı Tarafından Mahkemeye Verildi!
Kim Kardashian Yine ve Yeniden Davalık Oldu: Ofisindeki Masanın Tasarımcısı Tarafından Mahkemeye Verildi!
Kaynak: https://www.businessinsider.com/kim-k...
Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian yine davalık oldu. Sayısız kez taklitleri yüzünden dava edilen isim bu sefer ofisindeki masa yüzünden mahkemelik oldu. Detaylar 👇
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Ünlü internet ismi ve magazin figürü Kim Kardashian'ın adını çıkarttığı markalarla ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık duyuyoruz.
Kardashian ailesinin marka kurucusu diyebileceğimiz Kim, özel hayatı dışında sürekli davalık oluyor ve bu haberlerle magazine düşüyor.
Kanye West ile birlikte aldıkları boşanma kararı sonrası bile aralarındaki anlaşmazlıklar mahkemeye yansımış ve uzun bir dava sürecine girilmişti.
Daha önce de farklı taklit vakalarıyla gündeme gelen ve mahkemelik olan isim yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kopyalamak, tasarım çalmak gibi suçlarla sürekli bulaşan Kardashian bu sefer de ofisindeki masalar yüzünden davalık oldu.
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Kim Kardashian, bir sanatçının ikonik masa ve sandalyelerinin çakma versiyonlarının tanıtımı nedeniyle dava edildi. Sanatçı Donald Judd'ı temsil eden vakıf, Kim Kardashian ve tasarımcılarına bir dizi çakma masa ve sandalye nedeniyle dava açtı.
Şikayette, "Kardashian'ın videosunda gösterilen masa ve sandalyeler Judd Vakfı tarafından üretilen otantik Donald Judd parçaları değil, Clements Design tarafından üretilen yetkisiz taklitlerdir" denildi.
'Ucuz taklitlere teşvikten' dava edilen Kardashian ise videoyu kaldırmak dışında olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
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