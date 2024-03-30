Tecavüz ve İnsan Kaçaklığı Gibi Suçlardan Aranan Rapçi Diddy Umursamaz Pozlarıyla Pişkinlikte Boyut Atladı
Tecavüz ve İnsan Kaçaklığı Gibi Suçlardan Aranan Rapçi Diddy Umursamaz Pozlarıyla Pişkinlikte Boyut Atladı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/29/entert...
Geçtiğimiz günlerde evine polis tarafından baskın yapılan ve çeşitli birçok suç dolayısıyla delil toplanan Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, kızlarıyla kameralara yakalandı son derece umursamaz gözüken isim kısa sürede dikkat çekti. Detaylar 👇
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Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sallayan bir haberle gündeme gelmişti.
Piyasadaki birçok ünlü ismin de bulaştığı insan ve silah kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ve şiddet gibi suçların arkasında adını duyduğumuz isimin evine polis tarafından baskın yapıldı.
Suçlamaların ve evine yapılan baskının ardından ortalıktan kaybolan ismin özel jeti takip edilmiş ve Karayipler'de olduğu düşünülmüştü.
İddialar sonrası müzik dünyasının Epstein'ı olarak anılmaya başlanan Diddy'nin daha önce Usher ve Justin Bieber gibi isimlere psikolojik ve fiziksel zararlar verdiği de tahmin edilmişti.
Cassie isimli eski sevgilisin 2019 senesinde polise verdiği ifadede de tecavüzle suçlanan rapçi, baskından sonra bulunan delillere rağmen suçların hepsini yalanladı.
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Hollywood'un ünlü rapçilerinden olan isim böylece tüm dünyaya sektörün kara yüzünü bir kez daha kanıtlamış oldu.
Sean "Diddy" Combs, devam eden seks ticareti soruşturmasının bir parçası olarak iki evine baskın yapılmasından bu yana ikiz kızlarıyla birlikte çıktığı ilk gezide rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Zor günler geçirdiği düşünülen 54 yaşındaki rapçi, 17 yaşındaki kızları Jessie James ve D'Lila Star ile birlikte Perşembe gecesi Miami Beach’te bir akşam geçirirken paparazzilere poz verdi ve rahat bir ifade takındı.
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