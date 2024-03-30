Tecavüz ve İnsan Kaçaklığı Gibi Suçlardan Aranan Rapçi Diddy Umursamaz Pozlarıyla Pişkinlikte Boyut Atladı

Geçtiğimiz günlerde evine polis tarafından baskın yapılan ve çeşitli birçok suç dolayısıyla delil toplanan Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, kızlarıyla kameralara yakalandı son derece umursamaz gözüken isim kısa sürede dikkat çekti. Detaylar 👇