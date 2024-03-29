Diddy Olayına Karışan Eski Eşine Dava Açan 50 Cent, Tecavüz ve Şiddet Suçlamalarıyla Karşı Karşıya Kaldı!

Hollywood'da işler sarpa sardı! Epstein adası skandalından sonra sanat camiasından Diddy isimli rapçinin evine tutuklanmak üzere baskın yapılmıştı. Bu kez de rap dünyasının ünlü ismi 50 Cent'in adı tecavüz ve şiddet suçlamalarına karıştı. Detaylar👇