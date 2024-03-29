Diddy Olayına Karışan Eski Eşine Dava Açan 50 Cent, Tecavüz ve Şiddet Suçlamalarıyla Karşı Karşıya Kaldı!
Diddy Olayına Karışan Eski Eşine Dava Açan 50 Cent, Tecavüz ve Şiddet Suçlamalarıyla Karşı Karşıya Kaldı!
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Magazin dünyası 2000'li yılların başında başlayan çocuklara yönelik uygulanmış cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddetlerle yankılanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Diddy isimli rapçinin cinsel saldırı, insan kaçakçılığı ve madde kullanımı gibi birçok olayın arkasından adı çıkmış ve evine polis baskını düzenlemişti.
Sean "Diddy" Combs isimli oldukça ünlü olan rapçi, Epstein adası davasının ortaya çıkan korkunç yüzü sonrası bir kere daha gündeme bomba gibi oturdu. Hollywood'un kara yüzü ortaya çıkarken birçok dünyaca ünlü sanatçının da gerek mağdur gerek de suçlu olarak olayın içinde yer aldığı öğrenildi.
Yine çoğumuzun asla tahmin etmeyeceği isimlerden biri olan ünlü rapçi 50 Cent'e akıl almaz suçlamalar yöneltildi.
Olayların başladığı tarih olarak düşünülen 2000'li yılların başında ismini duymaya başladığımız rapçi 50 Cent dünya genelinde bilinen ve 'Candy Shop' gibi şarkılarıyla döneme damgasını vuran isimlerden biri olarak tanınıyor.
50 Cent ve Diddy rap dünyasının bilinen isimleri ve tesadüf müdür bilinmez, ikisi de ardı ardına kendilerini suçlamalarının içinde buldu... Diddy'e yöneltilen suçlamalardan biri de eski sevgilisinin verdiği ifadede ortaya çıkan tecavüz skandalıydı.
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Derken 50 Cent'in eski eşi Daphne Joy rapçiyi tecavüz ve şiddetle suçladı! Sosyal medya hesabından suçlamalarda bulunan isim "Bana tecavüzde bulundu ve fiziksel şiddet gösterdi" açıklamasında bulundu.
12 yaşında bir tane oğlu bulunan ve evliliklerinden kısa bir süre boşanan Daphne'nin açıklamasına göre rapçi oğlunu iki senedir on kereden fazla ziyaret etmemiş...
İsmi Diddy'nin skandallarına bulaşan Daphne Joy "Artık bana zalimlik edemezsin. Bu andan itibaren Tanrım seninle ilgilenecek. Bana karşı yaptığın bu son asılsız saldırılarla, bir baba olarak ailemizi koruman konusunda sana duyduğum son umudu da kalıcı olarak yok ettin. Son kez kalbimizi kırdın” diyerek sözlerini bitirdi.
50 Cent ise eski eşinin tecavüz ve şiddet suçlamalarını yalanlamakla kalmayıp, oğlunun velayetini istediğini söyledi.
Diddy'e yöneltilen suçlamalarda adı geçen manken seks işçisi olmakla suçlanıyor. Bu iddiaları kısa süre içinde reddeden Daphne Joy "Seks işçisi olduğum iddiası yüzde 100 yalan ve karakter suikastidir" açıklamasında bulundu.
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Bir diğer nokta ise oğlunun annesinin bulaştığı olayları duyan 50 Cent'in açtığı velayet davasını kazanmaması adına Daphne Joy'un şiddet ve tecavüz iddialarıyla rapçiyi karalamak istemesi olarak düşünülüyor.
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