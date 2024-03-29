Rus Sosyetik Elsina Khayrova ile İlişikisini Sonlandıran Tom Cruise Meğerse 'Uyarıları' Dikkate Almış
Rus Sosyetik Elsina Khayrova ile İlişikisini Sonlandıran Tom Cruise Meğerse 'Uyarıları' Dikkate Almış
Rus milletvekilinin kızı Elsina Khayrova ile birlikte görüldükten sonra aşk iddialarını bir nevi doğrulayan Tom Cruise'un ilişikisi son buldu. Ayrılığın nedeninin ise mankenin eski kocasının söyledikleri olduğu düşünülüyor. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakışıklı aktörlerin başında yer alan isimlerden biri olan Tom Cruise ilk hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri.
2006 senesinden evlenen Tom Cruise başarılı oyuncu Katie Holmes ile gıpta edilen bir evlilik hayatı sürdürüyor ve skandallardan olabildiğince uzak duruyordu.
Fakat 2012 senesinde sonuçlanan davalarıyla boşanan çift beklenmedik bir anda ayrılmaya karar vermişti. Bundan sonra özel hayatıyla pek de gündeme gelmeyen Tom Cruise 2023 senesinin Aralık ayında gizemli bir isimle görüntülendi.
Rus milletvekilinin biricik kızı Elsina Khayrova ile bir partide oldukça samimi şekilde görülen Cruise aşk iddialarını bu şekilde alevlendirmişti. Fakat çok kısa bir süre sonra, şubat ayında ikilinin ayrılığı haberi yayılmıştı.
Page Six'e konuşan bir kaynak, Tom Cruise'un Rus sosyetik kız arkadaşından, onun açık sözlü eski kocasıyla sorun yaşamamak için ayrıldığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cruise ve Elsina Khayrova'nın birlikte oldukları haberinin ardından, eski kocası elmas tüccarı Dmitry Tsvetkov Daily Mail'e evliliklerini detaylandıran uzun bir röportaj vermiş ve Cruise'u "gözlerini ve cüzdanını açık tutması" konusunda uyarmıştı. Tom Cruise'un bu gibi nedenlerle konuşulmak istemediği bu yüzden Khayrova ile ilişkilerini sonlandırmak istediği söylendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda