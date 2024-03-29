Kocam da Kocam Diye Dolaşan, Kıskançlık Krizleriyle Ünlü Hailey Bieber'dan Selena Gomez'e İmalı Gönderme!
Kocam da Kocam Diye Dolaşan, Kıskançlık Krizleriyle Ünlü Hailey Bieber'dan Selena Gomez'e İmalı Gönderme!
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/03/29/hailey...
Hailey Bieber denince akla gelen isimlerden birisi de Selena Gomez bildiğiniz üzere. Oldukça çalkantılı bir ilişki içerisinde olan Justin Bieber'ın biricik eşi Hailey ve Selena Gomez arasında işler yine karışacak gibi gözüküyor. Detaylar 👇
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Günümüzün en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşayan Hailey&Justin çiftinin sürekli kaosa sürüklenen olaylarına mutlaka aşinasınızdır. Genellikle Hailey Bieber'ın kıskançlık krizleriyle magazine konu oluyor bu çiftimiz.
Selena Gomez'in Justin Bieber'la yaşadığı ilişkide ortaya çıkan sorunlara tüm internet alemi zaten hakim... Fakat genç kızların biricik aşkı Bieber artık evli olmasına rağmen ne ortaya atılan iddialar son buluyor ne de Baldwin ve Gomez cephesindeki sular duruluyor...
Bu üçlü arasındaki olaylar 2022 senesinde paylaşılan bir fotoğrafla tam son buldu derken Hailey Bieber ortalığı karıştıran sözler etmişti hatırlarsanız.
Bu poz sonrası bile barış imzalayamamış ikilinin arasındaki soğuk savaş son hızıyla devam ediyor... Hailey, sürekli sosyal medyadan göndermelerde bulunan, ya da Justin Bieber hakkındaki gönderilere yorum atıp beğenen Selena Gomez'e imalı bir paylaşımda bulundu.
Beyonce çok ses getireceği beklenen albümünü dün yayınladı biliyorsunuz ki, kısa sürede listelerde bir numaraya yerleşen albümdeki bir şarkıyı Hailey Bieber hikayesine ekledi.
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Hailey Bieber bir kez daha Selena Gomez kavgası söylentilerini alevlendirdi... bu kez yanlışlıkla Beyoncé'yi de işin içine çektmiş oldu.
Orijinalı Doly Paron'a ait şarkının sözleri ise olayı asıl alevlendiren nokta. 'Sana yalvarıyorum, lütfen erkeğimi elimden alma', 'Lütfen, sırf bunu yapabilirsin diye onu elimden alma' gibi sözleri içeren şarkı bir kadının erkeğinin elinden almasını anlatıyor.
Hailey Bieber'ın ise özellikle bu şarkıyı seçerek hikayesinde paylaştığı ve akıllara ilk gelen ismin Selena Gomez olacağından emin şekilde böyle bir hamle yaptığı düşünüldü.
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