Kocam da Kocam Diye Dolaşan, Kıskançlık Krizleriyle Ünlü Hailey Bieber'dan Selena Gomez'e İmalı Gönderme!

Hailey Bieber denince akla gelen isimlerden birisi de Selena Gomez bildiğiniz üzere. Oldukça çalkantılı bir ilişki içerisinde olan Justin Bieber'ın biricik eşi Hailey ve Selena Gomez arasında işler yine karışacak gibi gözüküyor. Detaylar 👇