Kocası Sabrina Carpenter'ı Takip Edince Filtreyle Şarkıcıya Benzemeye Çalışan Hailey Bieber Alay Konusu Oldu!
Kocası Sabrina Carpenter'ı Takip Edince Filtreyle Şarkıcıya Benzemeye Çalışan Hailey Bieber Alay Konusu Oldu!
Kaynak: https://www.the-sun.com/entertainment...
Justin Bieber son zamanların yükselen yıldızı Sabrina Carpenter'ı sosyal medyada takipe alınca Hailey Bieber oturduğu yerde resmen kıskançlık krizine girerek alaya konusu oldu. Detaylar👇
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Günümüzün en ünlü çiftlerinden bir olan Justin ve Hailey Bieber çiftini hepimiz büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. Sektörlerinin en bilinen isimlerinden olan çift magazin manşetlerinin ana başlıklarından biri olmayı sık sık başarıyor.
Birbirlerine olan aşklarını sürekli sosyal medya hesaplarından itiraf eden ve gözlere sokan çiftin Hailey Bieber cephesi ise kıskançlık krizlerine girmeye hayli müsait.
Zaten Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ile yaşanan gerginlikleri ve soğuk savaşı duymayan kalmadı... Genç kızların sevgilisi Bieber'ın ise hayran kitlesi küçümsenemeyecek kadar çok.
Justin Bieber, dün son dönemlerin yükselişte olan şarkıcısı Sabrina Carpenter'ın sosyal medya hesabını takibe alınca ipler koptu.
Takipten dakikalar sonra filtre ile gözlerini maviye çeviren Hailey Bieber'ın şarkıcıyı kıskandığı için kendisini taklit ettiği söylendi.
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30 yaşındaki kocası Justin, İrlandalı film yıldızı Barry Keoghan ile birlikte olan 24 yaşındaki Sabrina'yı Instagram'da takip edince kıskançlık krizlerine girdiği düşünüldü.
Hayranları Hailey'nin filtreli selfie'sini Sabrina'nın doğal göz rengiyle ilişkilendirdi ve birçok kötü yorumda bulundu.
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