El Birliği İle Nazar Değdirdik! Cam Gibi Cildiyle Nam Salmış Model Hailey Bieber Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı
El Birliği İle Nazar Değdirdik! Cam Gibi Cildiyle Nam Salmış Model Hailey Bieber Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı
Güzelliği ve moda konusunda belirleyici halleriyle gündeme damgasını vuranl model Hailey Bieber şu sıralar makyaj markasına ve ürünlerine odaklanmış durumda. Cildiyle de her zaman övgü dolu yorumlar alan isim bu sefer fena nazara geldi!
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Günümüzün şüphesiz ki en çok örnek alınan ve takip edilen, belki içerik üreticilerinin bile en başta örnek aldığı isimlerden biri Hailey Bieber
Estetik işlemlerinden, kıyafet seçimlerinden çoğu kişi tarafından takip edilen güzel model ne yapsa, ne giyse, ne taksa olay oluyor.
Herkesin gıpta ile baktığı, bir zamanlar genç kızların en büyük aşkı olan Justin Bieber ile evli olması ve birbirlerine aşık olmaları da kendisini daha da ulaşılmaz bir noktaya taşıyor tabii.
Son zamanlarda diğer ünlüler gibi furyaya katılarak makyaj markası çıkartmaya ve ürünlerini tanıtmaya odaklanan Hailey Bieber beklendiği gibi bu sektörde de oldukça başarılı oldu.
Cildine zaten sürekli övgüler alan ismin ise cilt bakımı için kullandığı ürünler neredeyse tüm dünyada yok satıyor.
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Fakat Hailey Bieber geçtiğimiz gün paylaştığı bir TikTok videosunda halkımız tarafından nazara geldiği düşünülen cildindeki kızarıklıkları ve sivilceleri gösterdi👇
Videonun devamında cilt problemleriyle nasıl savaştığını anlatan isim ise yine takipçilerine umut ışığı oldu ve böyle bir cilde sahip olabileceklerini anlattı...
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