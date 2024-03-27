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Fotoğraf Çekilmek İsteyen Hayranını Görmezden Gelen Dua Lipa'nın Kaba Tavırları "Ne Bu Havalar?" Dedirtti

Fotoğraf Çekilmek İsteyen Hayranını Görmezden Gelen Dua Lipa'nın Kaba Tavırları "Ne Bu Havalar?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 20:48

Yeni sevgilisi Callum Turner ile görmeye alışık olduğumuz Dua Lipa fotoğraf çekilmek isteyen bir hayranını tersleyince kötü yorumların odak noktası oldu. Detaylar 👇

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Bu sene de geçtiğimiz seneler gibi başarılarına ve ödüllerine ödül katan pop şarkıların yıldız ismi Dua Lipa adını tüm dünyaya duyurmaya başladı.

Bu sene de geçtiğimiz seneler gibi başarılarına ve ödüllerine ödül katan pop şarkıların yıldız ismi Dua Lipa adını tüm dünyaya duyurmaya başladı.

Mayıs ayında çıkartacağı yeni albümü ile büyük bir beklenti oluşturan Grammy ödüllü şarkıcı şu ana kadar çıkarttığı şarkıları 'Houdini' ve 'Traninig Seasons' ile çok sevildi!

Mayıs ayında çıkartacağı yeni albümü ile büyük bir beklenti oluşturan Grammy ödüllü şarkıcı şu ana kadar çıkarttığı şarkıları 'Houdini' ve 'Traninig Seasons' ile çok sevildi!

Bu sırada 34 yaşındaki İngiliz aktör Callum Turner ile bir birlikteliğe başlayan şarkıcı hiç olmadığı kadar mutlu gözükürken, bulutların üzerinde kendini kaybetmişe benziyor...

Bu sırada 34 yaşındaki İngiliz aktör Callum Turner ile bir birlikteliğe başlayan şarkıcı hiç olmadığı kadar mutlu gözükürken, bulutların üzerinde kendini kaybetmişe benziyor...

Birbirlerinin ailesiyle tanışan güzel şarkıcı ve yakışıklı oyuncu cicim aylarını sık sık seyahat ederek geçiriyor. Geçtiğimiz gün Paris'ten Londra'ya dönerken kameralara yakalanan ikili ise davranışlarıyla büyük tepki çekti.

Birbirlerinin ailesiyle tanışan güzel şarkıcı ve yakışıklı oyuncu cicim aylarını sık sık seyahat ederek geçiriyor. Geçtiğimiz gün Paris'ten Londra'ya dönerken kameralara yakalanan ikili ise davranışlarıyla büyük tepki çekti.

Arabadan indikten sonra tren istasyonuna ilerleyen çift Dua Lipa ile fotoğraf çekilmek isteyen bir kadını yok saymakla kalmayıp güvenliğin müdahelesi yüzünden telefonunun kırılmasına rağmen hiçbir reaksiyon göstermedi, hatta dönüp arkasına bile bakmadı.

Arabadan indikten sonra tren istasyonuna ilerleyen çift Dua Lipa ile fotoğraf çekilmek isteyen bir kadını yok saymakla kalmayıp güvenliğin müdahelesi yüzünden telefonunun kırılmasına rağmen hiçbir reaksiyon göstermedi, hatta dönüp arkasına bile bakmadı.
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İkinci kez kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını tersleyen Dua Lipa bu kaba tavırlarına birçok kötü tepkiyi birden aldı...

İkinci kez kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını tersleyen Dua Lipa bu kaba tavırlarına birçok kötü tepkiyi birden aldı...

İşte o görüntüler👇

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