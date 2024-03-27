Nihayet Abayı Yaktı mı? Pique'den Çok Çeken Shakira, Klibinde Oynattığı Yakışıklı Oyuncuyla Görüntülendi!
Nihayet Abayı Yaktı mı? Pique'den Çok Çeken Shakira, Klibinde Oynattığı Yakışıklı Oyuncuyla Görüntülendi!
Geçtiğimiz hafta Cardi B ile çıkarttığı yeni şarkısı 'Puntería' ile gündemi sallayan Shakira klibindeki yakışıklı isimle ilgi odağı olmuştu. Akıllara yeni aşk ihtimali gelmese de ikilinin New York gecelerinde birlikte görülmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Detaylar 👇
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Pique Gerard tarafından yaşadığı ihanetle gündemden aylarca ayrılmayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira sektöre geçtiğimiz haftalarda bomba gibi bir dönüş yaptı!
7 yıl sonra piyasaya albümü ile konuşulmak için dönen Shakira, hem şarkılarıyla hem de verdiği röportajlarla çok konuşuldu.
Yakın zamanda eski partneri ile ilgili kariyerini feda ettiğini itiraf eden şarkıcı bundan sonra müziğine odaklanacağını söyleyerek yeni albüm müjdesini hayranlarına vermişti hatırlarsanız.
Ünlü rapçi Cardi B ile bir şarkısında düet yapan ve yine bu şarkıya klip çeken Shakira bu videoyla sosyal medyayı epey bir sallamıştı...
Şarkıyı beğenenlerin yanı sıra klipteki aktör yürekleri resmen hoplatmıştı! Shakira ile klipte oldukça samimi görüntüler veren ismin kim olduğu ise merak konusuydu.
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Ünlü dizi Emily in Paris'te Alfie karakterini canlandıran Lucien Laviscount kısa sürede övgü dolu yorumlar almakla kalmayıp birçok takipçi de kazanmıştı.
Güzel şarkıcı geçtiğimiz gün Times meydanında sürpriz bir konser verdi! Yeni şarkılarını sevenlerine duyurmak isteyen isim performans sonrası ünlü bir restaurantta akşam yemeğine katıldı.
Şarkıcının klibinde herkesi kendine hayran bırakan Lucien Laviscount de performansta yer almasına rağmen yemeğe katılırken görüntülendi!
İklinin arasındaki aşk iddialarını kuvvetlendiren bu buluşma ise akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kendisine ve müziğine odaklanmak ve yeni bir hayat inşa etmek istediği söyleyen Shakira'yı yakışıklı aktörle görenler güzel yorumlarını eksik etmedi..
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