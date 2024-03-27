Nihayet Abayı Yaktı mı? Pique'den Çok Çeken Shakira, Klibinde Oynattığı Yakışıklı Oyuncuyla Görüntülendi!

Geçtiğimiz hafta Cardi B ile çıkarttığı yeni şarkısı 'Puntería' ile gündemi sallayan Shakira klibindeki yakışıklı isimle ilgi odağı olmuştu. Akıllara yeni aşk ihtimali gelmese de ikilinin New York gecelerinde birlikte görülmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Detaylar 👇