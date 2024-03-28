İş Başa Düştü! Kraliçe Camilla'ya Kate Middleton İçin İyi Dileklerde Bulunan Pankartları İletme Görevi Kaldı
İş Başa Düştü! Kraliçe Camilla'ya Kate Middleton İçin İyi Dileklerde Bulunan Pankartları İletme Görevi Kaldı
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/uk...
Buckingham Sarayı'nın olaylı kraliçesi Camilla kamu görevlerine kaldığı yerden devam ediyor. Prenses Kate Middleton ve Karl Charles'ın hastalığı yüzüznden her işe koşturan Camilla hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Detaylar 👇
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Kraliçe Elizbeth'ln favori gelini Kate Middleton şu sıralar yakalandığı hastalıkla herkesin dilinde bildiğimiz gibi. Dünya genelinde iyi dilekler gönderilen Prensesin umutla iyileşmesi bekleniyor.
Prenses Diana'ya günümüzdeki tutumlarıyla ve güzelliğiyle oldukça benzetilen Middleton saraya gelin gittiği günden beri Galler Prensesi olarak görevlerini aksatmadan yapıyordu.
Haliyle sadece İngiltere değil dünya tarafından büyük bir sevgiyle karşı karşıya kalan prensesin üzerinde birçok göz bulunuyor. Kendisi ne yapsa, ne giyse olay olan isim ise bir gün bile hanımefendiliğini bozmaması ile biliniyor.
Kamu görevleri dışında kendisini ailesine adayan Kate Middleton aynı zamanda magazinin önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Durum böyle olunca kendisinin yaklaşık 90 gün 'planlı ameliyatı' gerekçesiyle ortalıktan kaybolması baya bir ses getirmişti.
Son olarak öldüğü düşünülen prenses geçtiğimiz hafta yayınlanan bir videoyla kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamış ve ailesiyle geçireceği bu süreç için saygı ve mahremiyet dileklerinde bulunmuştu.
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Kanser teşhisi konulan ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir diğer isim ise Kral Charles bildiğimiz gibi, bu durumda sarayın önemli iki üyesi ortalardan kaybolunca tüm kamu görevleri Kraliçe Camilla ve Prens William'a kalmıştı...
Kraliyet görevlerini gerçekleştirirken halinden pek de memnun görülmeyen Camilla geçtiğimiz gün bir görev için halkın da yoğun ilgisinin bulunduğu bir alanda kameralara yakalandı.
Camilla, Çarşamba günü Shrewsbury şehir merkezindeki bir çiftçi pazarını ziyareti sırasında binlerce iyi dileklerde bulunan insan tarafından karşılandı.
Kate'in hastalığını duyan halk Camilla'yı ellerinde pankartlarla bekliyordu... İyi dileklerini yazdıkları posterleri kraliçenin eline tutuşturunca Kraliçe, Galler Prensesi'nin çok heyecanlanacağını belirterek mesajı yerine ileteceğini söyledi.
Kraliçe gezintisini yaparken iki genç kız ona yıldızlar ve kalplerle süslenmiş ve üzerinde "Kate'e sevgilerimizi gönderin" yazılı posterler verdi.
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Camilla'nın afişleri aldıktan sonra 10 ve 6 yaşlarındaki Harriet ve Lois Waterston'a şu sözü verdiği duyuldu: "Bunu Catherine'e göndereceğim. Çok heyecanlanacak."
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