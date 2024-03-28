Kendall Jenner'ın Göz Kanatan Kombinini Görenlerden "Ne Olur Kapri Modası Geri Dönmesin" Nidaları Yükseldi
Kendall Jenner'ın Göz Kanatan Kombinini Görenlerden "Ne Olur Kapri Modası Geri Dönmesin" Nidaları Yükseldi
Sektöre girdiği andan beri podyumun resmen tozunu attıran ve bunda dünyaca ünlü aile Kardashian-Jenner'ların bir üyesi olmasının da payı olduğu düşünülen güzel isim Kendall Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı son kombiniyle tepki çekti. Detaylar 👇
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Milyoner aile Kardashian-Jennerların model tek ismi olan ve her yürüdüğü podyumda tüm gözleri kendine çeken ünlü manken Kendall Jenner'ı hepimiz tanıyoruz.
Modellik mesleğinde inanılmaz bir başarı yakalamış güzel isim vücut proporsiyonları ve boyuyla da diğer aile üyelerinin aksine oldukça farklı görünüyor.
Bikinili görünümleriyle her seferinde takipçilerini kıskançlık krizine sokan isim kardeşi Kylie'nin aksine 'kum saati' vücut tipindense kaslı karnı ve uzun bacaklarından oluşan vücudunu doyasıya sergiliyor.
Ayrıca, kendisi daha çok 'basic' tuttuğu kombinleriyle, arkadaşı Hailey Bieber gibi modaya yön veren ve ne giyse trend haline getiren isimlerden biri.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine her zaman ilham kaynağı olmayı başaran ismin dün paylaştığı bu kombin ise hiç beğenilemedi...
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2010'dan fırlamış gibi gözüken ve modası geçeli çok olan kapri taytını babetle kombinleyerek poz veren Jenner muhteşem fiziğine rağmen resmen soluk kaldı!
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"Bu ayakkabılar korkunç 😢😢😢😢"
"Kaprileri geri getirmemeyi tercih ederim..."
"bunu bir moda trendi haline getirme"
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"Bale resitalin ne zaman?"
"Kendall bunun iyi görünmesini sağlayamıyorsa, kimse sağlayamaz. Kapri pantolonlar olmaz."
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