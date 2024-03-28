Kendall Jenner'ın Göz Kanatan Kombinini Görenlerden "Ne Olur Kapri Modası Geri Dönmesin" Nidaları Yükseldi

Sektöre girdiği andan beri podyumun resmen tozunu attıran ve bunda dünyaca ünlü aile Kardashian-Jenner'ların bir üyesi olmasının da payı olduğu düşünülen güzel isim Kendall Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı son kombiniyle tepki çekti. Detaylar 👇