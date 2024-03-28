Onun Yanına Gömülmenin Bedeli Milyonlar! Marilyn Monroe'nun Mezarının Yanı Açık Artırmayla Satışa Çıkarıldı
Onun Yanına Gömülmenin Bedeli Milyonlar! Marilyn Monroe'nun Mezarının Yanı Açık Artırmayla Satışa Çıkarıldı
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Daha önce Marilyn Monroe, Prenses Diana çok sevilen ve öldüğü zaman resmen yürekleri burkan isimlerin kıyafetleri ve eşyalarının ne kadar kıymetli olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur.
Daha önce Prenses Diana'nın elbiselerinin ve takılarının 1 milyon dolardan yüksek fiyatlara açık artımada kıyasıya mücadele ile satıldığını çokça gördük.
Zamanında belki Diana kadar sevilmiş, sektörde 'sarışın bomba' termini var eden güzeller güzeli Marilyn Monroe da öleli çok olsa da günümüzün en çok bilinen sarışınlarından biri olmaya devam ediyor.
Eşyaları bir müzede sergilenen ve satışı olmayan ünlü yıldızın Andy Warhol tarafından yapılan bu dünyaca ünlü portesi ise 195 milyon dolara satılarak rekora imza atmıştı.
Kırmızı robdöşambrıyla akıllara kazınan Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın sabahlığı da kendisinin öldükten sonra ortaya çıkan skandallarına rağmen 100 bin dolardan başlayan bir fiyatla satışa konmuştu...
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1962 senesinde hayata gözlerini yuman Marilyn Monroe'nun yanınaki mezar için 75 bin dolar ödeyen Hugh Hefner 2017 senesinde ünlü ismin tam yanına gömülmüştü.
Marilyn Monroe'nun mezarının yanındaki boş alanın ise satışa çıkarıldığı öğrenildi! Açık artırma ile satılacak mezarın 400 bin dolara (yaklaşık 13 milyon TL) alıcı bulması bekleniyor...
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