Gönülleri Çoktan Fethetmiş Yakışıklı Oyuncu Furkan Andıç Bağış Hareketiyle Kendine Bir Kez Daha Hayran Bıraktı
Gönülleri Çoktan Fethetmiş Yakışıklı Oyuncu Furkan Andıç Bağış Hareketiyle Kendine Bir Kez Daha Hayran Bıraktı
Ekranların yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç doğum gününde gerçekleşecek bir bağış kampanyası düzenleyerek bu güzel haberi hayranlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Detaylar👇
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Ekranlarda görmeyi en çok sevdiğimiz isimlerden biri olan yakışıklı aktör Furkan Andıç sadece başarılı oyunculuk yetenekleriyle değil iyilik dolu kalbiyle de dikkat çeken isimlerden biri.
Kaçak Gelinler dizisi ile gönüllere yerleşen ismin yıllardır çoğu genç kızın kalbinde ayrı bir yeri var! Yakışıklılığıyla her seferinde izleyenleri ekranlara kitlemeyi başaran isim ise hayranlarını kendinden mahrum bırakmamaya da ayrıca dikkat ediyor...
Mahrum bırakmamak derken, yıllardır yer aldığı birçok yapıma bir yenisini ekleyen Furkan Andıç çok yakında Cadı isimli bir projeyle ekranlara dönüyor!
Kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklerde varlığını kanıtlayan isim 4 Nisan günü 33 yaşına basacak...
Andıç bu seneki doğum günü kutlaması için tebrik mesajları dışında sevenlerinen ince düşünülmüş bir ricada bulunarak, bağış yapmalarını istedi.
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Ünlü isim "Merhaba sevgili ailem, dostlarım 2 Nisan otizm farkındalık ayına özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 4 Nisan tarihinde ki doğum günümü Todev Vakfından destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim" yazarak başladığı notunda takipçilerine yaratacağı farkındalıktan bahsetti.
"Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Siz de kampanyamı desteklemek, otizmli çocuklara umut olmak isterseniz kampanya linkime @iyilikpaylas platform üzerinden ve biomdan ulaşabilirsiniz" şeklinde sözlerine devam eden isim...
Kendisini severek destekleyen hayranlarından bu seneki doğum gününde bir farklılık yapıp otizmli çocuklara destek olmalarını istedi ve "El ele verelim otizmli çocukları farkında olalım, yaşam için eşitlik sağlayalım. Detaylı bilgi için @todevvakfi hesabını takip edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim" yazarak takipçilerine şimdiden teşekkür etti.
Daha önce birçok kez çocuklarla bir araya gelen kendi gibi gönlü de güzel oyuncu kalpleri bir kere daha altına imza attığı bu kampanya ile fethetmiş oldu.
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