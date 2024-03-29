Adın Batsın Dedirten Hamle: Angelina Jolie'yle Yıllardır Boşanamayan Brad Pitt, Çocuklarından Vazgeçti!
Adın Batsın Dedirten Hamle: Angelina Jolie'yle Yıllardır Boşanamayan Brad Pitt, Çocuklarından Vazgeçti!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in rüya gibi aşkı yıllar önce son bulmasına rağmen, çift boşanma davalarındaki pürüzler dolayısıyla rahat bir nefes alamamıştı. Maddi anlaşmazlıklar dışında çocuklarının velayeti konusunda da anlaşmazlığa varamayınca ilk geri adım atan Brad Pitt oldu. Detaylar👇
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Hollywood'un rüya çiftti Brad Pitt ve Angelina Jolie ilişkilerini ilk duyurdukları anda tüm dünya tarafından inanılmaz bir sevgi ile karşılaşmışlardı. 2014 senesinde dünyaevine giren çift binlerce tebrik mesajı almıştı.
Evliliklerinden sadece 2 sene sonra ise resmi olarak boşanan ikili yıllardır bu boşanmanın doğurduğu anlaşmazlıklara uğraşıyor. Neredeyse düşman haline gelen Brangelina çifti çocuklarının velayetinden mülklerine hiçbir şeyi paylaşamıyorlar.
Sevgili oldukları dönemi de sayarsak üç biyolojik üç de evlatlık çocuğu olan çift bir türlü çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya varamıyor. Angelina Jolie tüm çocuklarının velayetini isterken Brad Pitt ise yarı yarıya paylaşma konusunda ısrarcıydı...
Çoğu kez magazine çocuklarıyla arasında aşılamayan bir mesafe olduğuna dair iddialarla gelen Brad Pitt ise bu velayet savaşında ilk geri adım atan taraf oldu!
Geçtiğimiz Aralık ayında 60 yaşına giren yakışıklı aktör zaten uzun bir süredir genç sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte...
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Yakışıklı aktörün çocuklarının velayetinden vazgeçmesinin asıl nedeninin yeni sevgilisi olduğu düşünülürken bir zamanlar Jolie'ye gösterdiği şiddet iddiaları dolayısıyla magazin gündemine oturan ismin geçmişte çocuklarıyla yaşadığı sorunlar da tekrar gün yüzüne çıktı.
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