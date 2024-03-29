Adın Batsın Dedirten Hamle: Angelina Jolie'yle Yıllardır Boşanamayan Brad Pitt, Çocuklarından Vazgeçti!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in rüya gibi aşkı yıllar önce son bulmasına rağmen, çift boşanma davalarındaki pürüzler dolayısıyla rahat bir nefes alamamıştı. Maddi anlaşmazlıklar dışında çocuklarının velayeti konusunda da anlaşmazlığa varamayınca ilk geri adım atan Brad Pitt oldu. Detaylar👇