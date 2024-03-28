Leonardo DiCaprio'nun Genç Sevgilisinin Parmağındaki Yüzük Görenlerin Aklında Soru İşaretleri Oluşturdu
Leonardo DiCaprio'nun Genç Sevgilisinin Parmağındaki Yüzük Görenlerin Aklında Soru İşaretleri Oluşturdu
Magazin manşetlerini genç kadınlarla yaşadığı ilişkilerle süsleyen oyuncu Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin parmağındaki yüzük olay oldu. Detaylar 👇
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Oscar ödüllü yakışıklı oyuncu Leonardo DiCaprio görünüşünün yanı sıra altına imza attığı başarılı yapımlarla ekranlarda görmekten zevk aldığımız isimlerden biri.
Daha genç yaşlarındayken atıldığı sinema sektöründe akıllara karizmasıyla kazınan DiCaprio ekranlardaki çalışamları dışında sık sık özel hayatıyla da gündeme gelmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz haftalarda akıl almaz bir skandala bulaşan oyuncunun özel bir gece klübünde tanıştığı 22 yaşındaki bir Playboy mankeninin açıklamalarıyla tuhaf alışkanlıkları ortaya çıkmıştı.
Birkaç ay önce DiCaprio'nun sektörün en popüler modelleri arasında yer alan Vittoria Ceretti ile aşk yaşadığı duyulmuştu. 49 yaşındaki Leonardo, 25 yaşındaki İtalyan model Vittoria ile eğlence mekanında oldukça samimi bir şekilde dans ederken görülmüştü.
Uzun süredir birlikte görülmeyen ve bu süreçte farklı kadınlarla oldukça yakın şekilde kameralara yakalanan aktör geçtiğimiz gün model sevgilisi ile yemek yerken görüldü.
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Geçtiğimiz sene objektiflere ilk defa birlikte yansıyan DiCaprio ve Ceretti'nin ciddi bir ilişki yolunda olabileceği parmağındaki yüzük dolayısıyla akıllara geldi...
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