Keyiflerine Diyecek Söz Yok! Lüks Tatilleriyle Meşhur Beckhamlar Bu Sefer de Milyonluk Yatlarında Keyif Çattı!
Keyiflerine Diyecek Söz Yok! Lüks Tatilleriyle Meşhur Beckhamlar Bu Sefer de Milyonluk Yatlarında Keyif Çattı!
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/29/lifest...
Geçtiğimiz aylarda Bahamalara yaptıkları ailecek tatille magazin gündemine gelen Beckham ailesi bu sefer de milyonluk yatlarında keyif çattılar. Detaylar 👇
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Beckham ailesini ve lüks yaşamlarını mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. Genç yaşta başladıkları kariyerlerini emekli olmalarına rağmen günümüzde de devam ettiren, David ve Victoria Beckham çifti mutlu aileleri ve evlilikleri ile adından sıkça söz ettiriyor.
Sadece kendileri değil yıllar içinde büyüyen aileleriyle de gündeme gelen ikilinin çocukları da sık sık karşılaştığımız isimlerden. Ailenin en büyük çocuğu Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'e magazin gündeminde sıkça rastlıyoruz.
'Beckham' belgeselinde gördüğümüz gibi oldukça büyük bir malikanede yaşayan ve lüks yaşantıları ile günün gün eden ailenin bir düzineden fazla evi olduğu biliniyor.
Geçtiğimiz Aralık ayını Bahamalar'da geçirerek yeni yılı karşılayan Beckhamlar sosyal medya paylaşımları ile büyük ses getirmişti.
Yaz sezonunu erken başlatan David ve Victoria Beckham bu kez de Miami'de aileleriyle birlikte 20 milyon dolarlık yeni yatlarında keyif yaparken kameralara yakalandı.
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Oldukça kalabalık bir aileye sahip Beckham çifti, tüm çocuklarını toplayıp maviliklere açıldı...
Net servetlerinin 514 milyon dolar olduğu bildirilen çift, dört çocukları, oğulları 25 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo ve 19 yaşındaki Cruz, kızları 12 yaşındaki Harper ve gelinleri Nicola Peltz ile birlikte fotoğraflandı.
Miami sahiline demir atan Beckham ailesinin lüks yatının değerinin ise 20 milyon dolar (yaklaşık 650 milyon Tl) olduğu ve kızları Harper'ın göbek adı olan "Seven" kelimesiyle kişiselleştirildiği öğrenildi.
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