Prensesin Sağlık Sorununu Vasattan Hallice Yöneten Saraya Cevap Middleton Ailesinden Geldi "Bunu da Aşacağız"
Prensesin Sağlık Sorununu Vasattan Hallice Yöneten Saraya Cevap Middleton Ailesinden Geldi "Bunu da Aşacağız"
Kate Middleton'un kanser teşhisi sadece İngiltere'yi değil tüm dünyayı yıkmışken prensesin ailesinin tepkisi herkesten daha büyük oldu.En başta sarayın yönetemediği durumu prensesin yanında ve destek olarak atlatacağına inana Middletonlar umutsuzluğa kapılmadı. Detaylar 👇
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Kate Middleton kötü haberle tüm dünyayı derin bir hüznün içine sokmakla kalmamış, kendisi hakkında iddialarda bulunanların vicdanının sızlamasını sağlamıştı.
Blake Lively, Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin de katıldığı bu komplo teorileri sonucu ünlü oyuncu "'Photoshop başarısızlıkları' furyası ile ilgili aptalca bir paylaşım yaptım ve o paylaşım bugün beni mahcup etti. Özür dilerim... iyi dileklerimi gönderiyorum ❤️" notunu paylaşmıştı.
Prens William ile evliliklerinden, ihanet iddialarına birçok spekülasyonla anılan Kate Middleton saray aracılığıyla paylaştığı videoda kendisine kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı.
Bu süreci ailesiyle birlikte ve çocuklarına olabildiğince hissettirmeden geçirmek isteyen prenses ise bu sefer videonun sahte olduğu iddialarıyla rahat bırakılmadı.
Middleton'un ailesi bu iddialardan sıkılmış olacak ki durumun gerçekliğini ve ciddiliğini göstermek için Galler Prensesinin kardeşi James'ten geçtiğimiz günlerde bir paylaşım geldi.
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Ablasını bu zorlu süreçte desteklemek isteyen James Middleton ikilinin küçüklük fotoğrafını paylaştıktan sonra altına "Yıllar boyunca beraber çok dağlar aştık. Ailecek bunu da birlikte aşacağız ⛰️❤️" notunu düştü.
Kraliyet süreç boyunca prenses hakkında ortaya atılan hiçbir komplo teorisine cevap vermemiş, bir açıklamada bulunmamış, aksine son derece mutlu şekilde davetlerde boy göstermeye devam etmiş ve görevlerine odaklanmayı tercih etmişlerdi.
Üstelik bu süreçte Kral Charles'da sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Saraya ve kraliyet ailesine yakışır bir açıklama yapmak yerine Kate Middleton'un fotoşoplu fotoğraflarını yayınlayan ve yine prensesin ağzından bunun için özür dileyen sarayın iletişim biçimi ise sınıfta kalmıştı.
Ablasına ve hastalığına saygı duyulmamasının ve muhtemelen bu süreçte daha çok yıpranmasını sağlayanın sarayın tutumu olduğunu düşünen Middleton ailesi prensese en büyük desteği gösterdi.
Ayrıca saraydaki bir kaynağa göre teşhisin konulduğu ilk günden beri erkek ve kız kardeşi Middleton'u yalnız bırakmamış.
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Ayrıca Middleton'un anne ve babasının hastalığın erken teşhis edilmesinden ve hastalık ilerlemeden alanında uzman doktorlar tarafından tedavi edilebileceği için bir nebze de olsa rahat hissettikleri öğrenildi.
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