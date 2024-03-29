Hayallerimizin Ötesindeki Centilmenliğiyle Dikkat Çeken David Beckham'ın Biricik Karısına Hediyesi Şaşırtmadı
Hayallerimizin Ötesindeki Centilmenliğiyle Dikkat Çeken David Beckham'ın Biricik Karısına Hediyesi Şaşırtmadı
Romantik tavırlarıyla hafızalara kazınan David Beckham, ayağını kıran Victoria Beckham evin içinde kolay hareket etsin diye kendisine çok ince düşünülmüş bir hediye aldı. Detaylar 👇
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Sadece eski bir futbolcu değil, adını dergi kapaklarından en ünlü markaların reklamlarında gördüğümüz ve bu yaşında da tüm dönemlerin en yakışıklı isimlerinden biri olan David Beckham'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Karısına ilk görüşte aşık olan yakışıklı isim neredeyse her kadının hayalini kurduğu bir eş edayı aynı zamanda. Victoria Beckham'a olan aşkını her fırsatta dile getiriyor kendisi.
Victoria Beckham'ın da David'den farkı yok, eski Spice Girl üyesi sık sık eşini ve çocuklarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevgi gösterilerinde bulunuyor.
Kendi kıyafet markasıyla ilgilenen Victoria Beckham bu paylaşımlar sonrası resmen nazara gelerek Paris moda haftasında ayağını kırmıştı.
İyileşme sürecindeki Victoria'ya tabii ki en büyük desteği hayat arkadaşı David gösterdi. Eşine evin içinde rahat hareket edebilsin diye scooter alan yakışıklı isim tek tek özelliklerinden bahsetti.
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Victoria Beckham ise evin içinde denediği scooter'ı hikayesinde paylaşarak "bana bugüne kadar aldığın en iyi hediye" notunu düştü.
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