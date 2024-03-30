Brad Pitt ve Penelope Cruz Reklam Çekimi İçin Bir Araya Geldi: İkilin Arasındaki Kimya Büyük Beğeni Topladı
Brad Pitt ve Penelope Cruz Reklam Çekimi İçin Bir Araya Geldi: İkilin Arasındaki Kimya Büyük Beğeni Topladı
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İspanya kökenli güzel isim Penepoe Cruz'u mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. Güzelliğiyle ve yeteneğiyle izleyenleri kendine resmen aşık eden oyuncu adından sıkça bahsettiriyor.
Hollywood'un yıldız isimlerinden olan Brad Pitt de ayrıca karizmasıyla gönüllerde taht kurmuş bir aktör. İkisi birbirinden başarılı iki oyuncu hiç beklenmedik bir anda hayranlarına bir sürpriz yaptı.
Dünyaca ünlü Fransız bir markanın yeni reklam filmi için bir araya gelen Penelope ve Brad aralarındaki kimya ile izleyenleri resmen büyüledi.
A Man and A Woman isimli filmden esinlenilen reklam filmi için kamera karşısına geçen ikili verdikleri görüntülerle gündemi resmen salladı.
Son derece romantik görüntüler veren oyuncular siyah beyaz reklam filmiyle 1966 senesinin havasını seyirciye geçirerek tam not aldı.
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