Yıllar Sonra Buluştular: Gram Değişmeyen Gossip Girl'ün Yakışıklıları Chuck ve Nate Ağızları Açık Bıraktı!
Yıllar Sonra Buluştular: Gram Değişmeyen Gossip Girl'ün Yakışıklıları Chuck ve Nate Ağızları Açık Bıraktı!
Gossip Girl dizisinin yakışıklı oyuncuları Chace Crawford ve Ed Westwick bir etkinlik için yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin yıllara meydan okuyan görünümleri dikkat çekti. Detaylar 👇
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Oyuncu kadrosu oldukça başarılı isimlerden oluşan ve birçok ismin yıldızının parlamasında büyük rol oynayan, çoğu kızın hayatında önemli bir rolü olan Gossip Girl dizisini mutlaka daha önce duymuşsunuzdur.
Çoğu kızı Serena ve Blair arasında seçim yapmaya zorlayan bu dizi, içerisindeki çiftlerle yıllar içinde bir zamanlara damgasını vuran serilerden biri haline geldi.
Dizinin şüphesiz en sevilen karakterlerinden birini canlandıran Leighton Meester'ın, yakışıklı jön Chuck'ı oynayan Ed Westwick ile kimyası da küçümsenemez derecedeydi.
Dizinin takipçilerini mutlaka bir noktada birleştiren Chuck ve Blair çifti, yakışıklı oyuncuları, entrikalar, olay örgüsü derken efsane dizilerden biri haline geldi Gossip Girl.
Yakışıklı oyuncuları demişken... 2007'de yayımlanmaya başlanan diziden bu yana popülaritesini koruyan üç yakışıklı başrol, Penn Badgley, Ed Westwick ve Chace Crawford de hala adından sıkça bahsettiriyor.
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Yıllar sonra Peoplecon isimli bir etkinlik için geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yakışıklı ikili akıllara anında 2007 senesindeki görünümlerini getirdi!
İkilinin yıllara meydan okuyan görünüşleri Gossip Girl izleyicilerinden tam not alarak, yorum yağmuruna tutuldu.
"CHUCK BASS 2024'TE İKONİK EŞARPINI TAKIYOR 😭😭"
Küçük Sırlar izleyenler anlar👇👀
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