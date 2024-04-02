Aylardır Kanser Tedavisi Gören İngiltere Kralı Charles Paskalya Bayramında İlk Defa Halkın Karşısına Çıktı
Aylardır Kanser Tedavisi Gören İngiltere Kralı Charles Paskalya Bayramında İlk Defa Halkın Karşısına Çıktı
Kaynak: https://www.nbcnews.com/news/world/ki...
Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası kanser teşhisi konulan Kral Charles Paskalya Bayramı ile birlikte İngiltere halkıyla buluştu. Detaylar 👇
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Yıllar sonra en büyük hayali gerçekleşen ve İngiltere Kralı olan Charles tahta çıktıktan sadece birkaç ay sonra kötü haberle adından bahsettirmişti.
Ocak ayında geçirdiği prostat ameliyatı sonrası erken teşhisle kanser olduğu anlaşılan Kral Charles ile İngiltere Kraliyetinin kötü haberleri dur durak bilmemişti.
Kral ile aşağı yukarı aynı vakitte ameliyat geçiren Kate Middleton'un ise Paskalya Bayramı ile birlikte kamu görevlerine geri döneceği saray tarafından açıklanmıştı.
Bu süreçte Charles'ı zaman zaman görevleri için ayaklanmak istemesiyle duymuş olsak da Kate kameralardan olabildiğince uzak durmuş ve endişe saçmaya devam etmişti.
Galler Prensesi'nin kanser olduğu ortaya çıktıktan sonra Kralın da pek ilerleme kaydedemediği ve saray görevlerini yerine getiremediği için oldukça sinirli olduğu söylenmişti.
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Kate'in aksine Paskalya Bayramı ile birlikte aylar sonra halkla selamlaşan Kral oldukça mutlu şekilde kameralara el salladı. Kate Middleton'un ise sağlık durumu iyiye gitmeye başladığı andan itibaren görevlerine döneceği söylendi.
İngiltere Kralı Charles, Camilla ile birlikte Paskalya ayinine katıldıktan sonra St. George Şapeli'nin önündeki sevenleriyle bir araya geldi.
Şubat ayındaki kanser teşhisinden beri ilk defa halka açık bir etkinliğe katılan Kralın sağlıklı ve mutlu görünümü ise dikkatlerden kaçmadı. Tüm gözler Middleton'u arasa da etkinliğe Prens William ve ailesi katılmadı...
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