Kate Middleton'u Aldattığı İddialarıyla Yerden Yere Vurulan Prens William'ın Sessizliğinin Nedeni Ortaya Çıktı
Kate Middleton'u Aldattığı İddialarıyla Yerden Yere Vurulan Prens William'ın Sessizliğinin Nedeni Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.parismatch.com/royal-blog...
Kate Middleton'un ortadan kaybolmasıyla birçok komplo teorisinin yanında Prens William'ın kendisini aldattığı iddiaları da gündemi sallamıştı. Rose Hanbury ile ortaya çıkan ihanet haberlerine sessizliğini bozmayan prensin ortadan kaybolmasının asıl nedeni ortaya çıktı. Detaylar 👇
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2024 senesinin başında planlı bir şekilde karın bölgesinden operasyon geçiren Galler Prensesi Kate Middleton aylarca ortalıktan kaybolmuş ve ortaya atılan iddialar çığ gibi büyümüştü.
Komplo teorileri almış başını giderken, prensesin öldüğü ve sarayın halktan gizli işler karıştırdığı düşünülürken Kate Middleton Mart ayının ortalarında bir video ile sevenlerini gerçekle buluşturmuştu.
Bu süreçten en çok etkilenen isimlerden birisi de Prens William'dı, Middleton'u Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları ortalığı daha da karıştırmıştı.
Babasının hastalığı, prensesin ortadan kaybolması derken kontrolü kaybeden haberlere karşı sessizliği bozmayan William hiçbir iddiaya cevap vermemiş, hatta Kate kanser teşhisini açıklarken bile onu yalnız bırarak tepki çekmeyi başarmıştı.
Hürriyetin haberine göre, William'ın aldatma iddialarına cevap vermemesinin asıl nedeni çocuklarıymış! Bu süreçte sarayın tüm sorumluluklarını omuzlarına alan ve davetelerde görülmek dışında hiçbir açıklama yapmayan isim prenses ile birlikte oralıktan kaybolmuştu.
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Prens'in bu süreçte asıl odağı çocuklarıymış! William'ın çocuklarının kralın ve annelerinin hastalıklarından olabildiğince az etkilenmelerini istediği ve onlarla vakit geçirdiği öğrenildi.
George, Charlotte ve Louis'in annelerinin kanser teşhisinden en az şekilde etkilenmelerini isteyen William'ın annesi ile ilgili yaşadığı travmaları çocuklarına yaşatmamak istemesinden kaynaklanıyormuş...
Son olarak, William'ın bu süreci ortaya atılan ihanet iddialarında olduğu gibi Rose Hanbury ile geçirdiği ve bu haberlerin tamamının yalan olduğu söyledi.
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