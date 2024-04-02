Kate Middleton'u Aldattığı İddialarıyla Yerden Yere Vurulan Prens William'ın Sessizliğinin Nedeni Ortaya Çıktı

Kate Middleton'un ortadan kaybolmasıyla birçok komplo teorisinin yanında Prens William'ın kendisini aldattığı iddiaları da gündemi sallamıştı. Rose Hanbury ile ortaya çıkan ihanet haberlerine sessizliğini bozmayan prensin ortadan kaybolmasının asıl nedeni ortaya çıktı. Detaylar 👇